İstanbul’da 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma dönemi sona mı eriyor? İBB’den açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak son dönemde ortaya atılan 65 yaş üstü vatandaşların İstanbul’da ücretsiz ulaşım hakkının kaldırılacağı iddialarına yalanladı.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI DEVAM EDECEK

Kösedağı, sosyal medya trolleri tarafından kasıtlı olarak bu tarz haberleri yaymaya çalıştığının iddia ederken İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz ulaşım uygulamasının devam edeceğini belirtti.

Kösedağı’nın sosyal medya hesabından “İBB’nin 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşıması ile ilgili bir açıklama yaptım. Daha önce de birçok kez bu konudan bahsetmiş olsam da ne yazık ki konuyla ilgili manipülatif paylaşımlar devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ricam; asılsız haberlere itibar etmeyiniz.” notuyla paylaştığı videodaki sözleri şu şekilde:

“İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımız toplu taşımada ücretsiz ulaşımını yıllardır sağlıyoruz. Bazı sosyal medya trollerinin sosyal medyada yazdığı ya da yaymaya çalıştığı haberlerde bu uygulamanın sona ereceği konuşuluyor.

İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun önderliğinde vatandaşlarımızın daha iyi bir toplu taşıma hizmeti alması için 7/24 çalışıyoruz. Şunu merak etmeyin biz İBB olarak, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın toplu taşımada ücretsiz olarak yararlanmasını devam ettireceğiz.

“SOSYAL MEDYADA DUYDUĞUNUZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ”

Artan ekonomik koşullara rağmen biz halk otobüslerimiz de destekleyerek bütün toplu ulaşımlarda; metroda, vapurda ve otobüslerimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz olarak kullanım hakkı devam edecektir. Sosyal medyada duyduğunuz haberlere itibar etmeyiniz, içiniz rahat olsun. Sizler için çalışmaya devam ediyoruz.”