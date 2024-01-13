Bir şehit evi daha. Kahrolsun halk düşmanı bebek katili teröristler... Bir gider bin geliriz

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı'nda üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 22 yaşındaki İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın acı haberi, Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Bolluk Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı.

ŞEHİT EVİ YİNE AYNI

Aileye haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Oğulları şehit olan Selma Atar ve yakınları, haberi alır almaz gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı ve yakınları ile komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Şehit evinin yine eski, derme çatma bir olması dikkat çekti.

Zor şartlar altında yaşayan ailenin karlar altındaki evi küçük olduğu için evin yanına taziye çadırı kuruldu.

BABASINI TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞ

Şehit Murat Atar'ın bekar olduğu ve 8 aylık eğitimin ardından göreve başladığı belirtildi.

4 kardeşi bulunan şehidin babası Vahip Atar'ın, 2021 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.