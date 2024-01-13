Evlatları şehit olduktan sonra şehit ailesinin çadırı ısıtıcılarla dolduruldu

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in ailesinin, evlerinin 6 Şubat’taki depremlerde yıkılması nedeniyle çadırda kaldığı ortaya çıktı.

Şehidin haberi ailesine iletilirken çadıra Türk bayrağı asıldı, zor şartlarda yaşamaya çalışan ailenin çadırına 10 tane ısıtıcı konuldu.

Söz konusu görüntüler vatandaşta “Şehit gelene kadar neredeydiniz” tepkilerine neden oldu.

Deprem bölgesinde evleri yıkılan vatandaşlar zor şartlar altında yaşamaya çalışırken geçtiğimiz günlerde de depremzedelere elektrik faturaları gönderilmişti. Hatay’da bazı depremzedelere 4 bin TL’leri bulan elektrik faturaları geldiği iddia edilmişti.

ASKERDEN DÖNÜNCE EV SÖZÜ VERMİŞ

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesi, 6 Şubat'taki depremlerde evlerinin yıkılması nedeniyle çadırda kalmak zorunda kaldı.

Kahramanmaraş Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ali-Ümmihani Özdemir çiftine, Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya ve diğer yetkililer tarafından verilen acı haber, ailenin yaşadığı çadırda derin bir üzüntüye neden oldu.

Ailenin yaşadığı çadıra Türk bayrakları asılırken, çadırda ısınamadıkları için yaşadıkları belirlendi. Şehit haberinin ardından ailenin çadırına konulan 10 adet ısıtıcı dikkat çekti. Komşular, ailenin konteyneri ısıtamadığı için çadırda kalmak zorunda olduğunu ifade ettiler.

Konteynerde soba kuramayan ailenin, çadırda yaşamak zorunda kaldığını belirten komşular, ailenin çaresiz bir durumda olduğunu dile getirdi.

Şehit Müslüm Özdemir'in hayali olan bir ev almak için çaba harcadığını paylaşan komşular, genç şehidin askerlik görevini yerine getirirken terbiyeli ve asil bir genç olduğunu ifade etti. Ailenin yaşadığı evin depremde yıkılması sonucunda çadırda kalmaya başladıklarını aktaran komşular, ailenin zor durumda olduğunu vurguladı.