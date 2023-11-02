Bir tutam tüketmeniz yeterli oluyor Artık sürekli gülümseyeceksiniz Mutluluğun iksiri olan bitki ortaya çıktı

Depresyon, günümüzde pek çok kişinin yaşadığı bir sorundur. Depresyonla baş etmenin yolları arasında psikoterapi ve ilaç tedavisi bulunmaktadır, ancak doğada bulunan bazı şifalı bitkiler de bu duruma yardımcı olabilir.

Depresyon, dünyada çok sayıda kişinin yaşadığı ciddi bir ruhsal bozukluktur. Depresyonun tedavisinde psikoterapi ve ilaçlar sıkça kullanılsa da, doğal ürünlerin de bu konuda faydalı olabileceği son zamanlarda daha çok araştırılmaktadır.

SAFRA DEPRESYONA BÖYLE İYİ GELİYOR

Safran, depresyon belirtilerini azaltmada etkili olabilecek bir bitkidir. Safranın içindeki safranal ve krosin gibi maddeler, beyindeki kimyasalları ve sinir hücrelerinin iletişimini değiştirebilir ve böylece duygusal dengenin sağlanmasına, kaygının giderilmesine ve ruh halinin iyileştirilmesine katkıda bulunabilir.

SAFRANIN YARARLARI NELERDİR?

Safran, cinsel gücü ve performansı artıran bir afrodizyaktır. Ayrıca adet sancılarını hafifletir, serotonin seviyesini düzenler, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunların çözülmesine yardımcı olur.

Uyku kalitesini ve motivasyonu yükseltir, iştahı kontrol eder, obeziteyle mücadele eder. Omega-3 bakımından zengindir, B6 vitamini üretimine destek verir, kan akışını iyileştirir. Ağrı kesici özelliği vardır, tümör büyümesini yavaşlatır. Tansiyonu ve kötü kolesterolü düşürür. Magnezyum, demir ve potasyum gibi mineraller içerir.

SAFRAN NASIL KULLANILIR?

Safran, etli, tavuklu ve balıklı yemeklere, pilava, sebze yemeklerine ve hamur işlerine renk ve aroma vermek için baharat olarak eklenir.

Osmanlı mutfağında çokça kullanılan safran, bazı İran ve İspanyol yemeklerinde de yer alır.

Çok güçlü bir tat ve renk verdiği için, yemeklere birkaç tel atmak yeterlidir.

Uzmanlar, safranın aşırı tüketilmemesi gerektiğini belirtir.

Günde 1 çay kaşığını geçen miktarlarda zehirlenmeye neden olabilir. Hamile kadınların tüketmesi tavsiye edilmez, çünkü erken doğum veya düşük riski oluşturabilir. Son zamanlarda, faydalarından faydalanmak için çay olarak demleyen veya balla karıştıranların sayısı artmıştır.