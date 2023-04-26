Levent Üzümcü "fabrikanız olsa içerden 24 saat canlı yayın yapardınız" diyerek Erdoğan'a fena yüklendi. Nerde TOGG'un fabrikanız

Erdoğan'ın "TOGG’un Gemlik’teki tesislerinde her 3 dakikada 1 araç üretiliyor" sözlerine sanatçı Levent Üzümcü sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Üzümcü, "Öyle bir üretim bandı olan fabrikanız olsa içerden 24 saat canlı yayın yapardınız" dedi.

Levent Üzümcü "fabrikanız olsa içerden 24 saat canlı yayın yapardınız" diyerek Erdoğan'a fena yüklendi. Nerde TOGG'un fabrikanız

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde TOGG'a dair bazı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, TOGG'un Gemlikteki tesislerinde 3 dakikada 1 araç üretildiğini şu sözlerle açıkladı:

"MUHALEFETİN FABRİKASI YOK DEDİĞİ TOGG'UN GEMLİK'TEKİ TESİSLERİNDE HER ÜÇ DAKİKADA BİR ARAÇ ÜRETİLİYOR"

Binlerce mühendis, teknisyen, emekçimiz bu proje için gece gündüz çalışırken, vatandaşlarımız bu projeyi yürekten desteklerken, birileri hep aynı yalana sarıldılar. Hep aynı hezeyanları sıraladılar. Önce çıktılar 'TOGG fabrikası nerede, bu inşaatı bitiremezsiniz' dediler. Sonra 'burada üretim bandı yok. Siz bu araçları üretemezsiniz' dediler. Bu iddiaları da boşa çıkınca 'bu araç satılmaz vatandaş bunu alamaz' dediler. TOGG aldığı ön siparişleri ile talep rekoru kırarak bu bühtanlara en güzel cevabı verdi. Muhalefetin fabrikası yok dediği TOGG'un Gemlik'teki tesislerinde her üç dakikada bir araç üretiliyor. Bu sene 28 bin. 2030 yılına kadar 1 milyon TOGG'u sahipleri ile buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren TOGG'u ihraç edip tüm dünyaya satacağız.

LEVENT ÜZÜMCÜ: FABRİKANIZ OLSA 24 SAAT CANLI YAYIN YAPARDINIZ

Erdoğan'ın "muhalefetin fabrikası yok dediği TOGG'un Gemlik’teki tesislerinde her üç dakikada bir araç üretiliyor" sözlerine dair Twitter hesabından paylaşım yapan Levent Üzümcü, şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir üretim bandı olan fabrikanız olsa içerden 24 saat canlı yayın yapardınız, her çalışanla saatlerce goygoy da cabası."

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