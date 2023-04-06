Bir WhatsApp hesabı 4 farklı cihazda kullanılabilir. Adım adım anlatım

WhatsApp kullanıcıları evde ve işte birden fazla yerde aynı anda kullanılmak zorunda kalınabiliyor. Bu haberde yer alan yöntemle hesabınızın erişimini 4 telefona kadar çıkarılabilecek. Ancak bu yöntemi deneyebilmek için WhatsApp'ı ilk kez bir telefona yüklemek gerekiyor.

İŞTE ADIM ADIM ANLATIM

TeknolojiOku.com'da yer alan bilgilere göre; Bu ekran WhatsApp'ı ilk yüklediğinizde karşınıza çıkıyor ve telefon numaranızı istiyor. Ancak numarayı ikinci bir cihaza girerseniz, WhatsApp'ı kullandığınız telefonunuzdaki oturumu hemen kapatılır



1. İkinci bir telefonu bağlamak için sağ üst köşedeki üç noktayı tıklayın.

2. İlk seçeneğe dokunun, (Link a Device) ardından yedek telefonunuzda bir QR kodu belirecek, ana telefonunuzu alın ve WhatsApp'ı açarak yedek telefonunuzda görünen QR kodunu tarayın.