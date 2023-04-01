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WhatsApp’ta mesajları gizlemede yeni özellik

WhatsApp’ta mesajları başkalarından gizlemek için yeni özellikler belli oldu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:29
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WhatsApp’ta mesajları gizlemek için yeni bilgiler

WhatsApp’ta mesajları gizlemede yeni özellik
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Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, WhatsApp'ın kilitli ve gizli sohbetler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

WABetainfo tarafından aktarılan özellik, bazı sohbetleri telefonda yer alan parmak izi sistemini kullanarak kitlemeyi sağlayacak.

Özellik kullanıldığı mesajlar ile normal mesajlar ayrı ayrı görülecek. Bu şekilde yapıldığında istenilen sohbetlerde gizlilik sağlanmış olacak.

Hem parmak iziyle hem de şifreyle mesajlar gizlenebilir.

iPhone tarafında yeni modellerde parmak izi olmadığı için bu süreç Face ID temelli yüz tanıma ile şifre kullanıma açılabilir.

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