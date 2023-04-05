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WhatsApp'a gelen fotoğraflar neden galeriye kaydolmuyor

'WhatsApp'tan gelen fotoğraflar galeride gözükmüyor' sorunu bazı kullanıcılar için sorun haline geliyor. Peki bu sorunun bir çözümü var mı?

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 06:33
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WhatsApp'tan gelen fotoğrafları galeriye otomatik indirme

WhatsApp'a gelen fotoğraflar neden galeriye kaydolmuyor
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Kullanıcılar, WhatsApp'ta başkası tarafından gönderilen medya dosyalarının otomatik olarak galeriye kaydedilmediği durumlarda bazı sorunlar yaşıyor.

Atılan fotoğrafların direk galeriye kaydedilmesi için anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden gelen görsellerin galeriye otomatik indirilmesi komutunu telefonda vermek gerekiyor.

WHATSAPP'TAN GELEN FOTOĞRAFLARIN GALERİYE KAYDOLMASINI SAĞLAMA

İlk olarak WhatsApp uygulamasını açın.
Daha sonra sağ üst köşede bulunan üç noktaya dokunun. 
Açılan pencereden ayarlar seçeneğini seçin.
Sohbetler kısmına girin.
Sohbet ayarları kısmındaki; "Medya görünürlüğünü" pasif halden aktif hale getirin.
İşlem tamamlanmış olacaktır.

İPHONE'DA WHATSAPP'TAN ATILAN GÖRÜNTÜLERİ KAYDETME

WhatsApp'ı açın.
Uygulamayı açtıktan sonra uygulama ayarlarına gidin.;
Sohbetler seçeneğine dokunun.
"Film Rulosuna Kaydet" seçeneğini etkin hale getirin.
İşlem tamamlanmış olacaktır.

WHATSAPP GELEN FOTOĞRAFLAR NEDEN GALERİDE GÖZÜKMÜYOR?

Kullanıcı, fotoğrafı veya videoyu gönderdikten kısa bir süre sonra silmiş olabilir.
Cihazınızda yeterli depolama alan olmayabilir.
WhatsApp Messenger uygulamasına bu işlem için izin vermemiş olabilirsiniz.
İnternet bağlantısı olmayabilir.
Veri tasarruf modu açık olabilir.

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