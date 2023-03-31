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WhatsApp’ın yeni özelliği ortaya çıktı. Instagram gibi olacak

WhatsApp’ta fotoğraflara şekilli yazı yazma özelliği geliyor.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 14:16
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WhatsApp’ta fotoğraflara şekilli yazı yazma özelliği

WhatsApp’ın yeni özelliği ortaya çıktı. Instagram gibi olacak
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp’ta fotoğraflara şekilli yazı yazılabilecek.

Özellik şu anda Andorid telefonlarda test ediliyor. WhatsApp’ın yeni özelliği (yenilenmiş metin düzenleyici) sayesinde kullanıcılar yeni araçlar ve yazı tiplerini kullanarak fotoğrafları, videoları ve GIF’leri düzenleyebilecek.

Kullanıcılar, klavyenin üzerinde gösterilen yazı tipi seçeneklerinden birine dokunarak farklı yazı tipleri arasında kolayca geçiş yapabilecek.

Metin yazı tipini değiştirme hali hazırda mevcut ancak WhatsApp, artık dilediğiniz yazı tipini daha kolay seçmenizi sağlayacak. Metin, sola, ortaya ve sağa hizalanabilecek.

Metin arka plan rengi de değiştirilebiliyor. Yenilenmiş metin editörü, resimler, videolar, GIF’ler içindeki yazıyı biçimlendirme konusunda daha fazla kontrol veriyor.

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