Bir yıldır acı çektiğini söyleyen Ece Erken uyardı

Yaptırdığı yanlış diş tedavisi yüzünden yaklaşık bir yıldır rahatsızlık yaşayan Ece Erken, hayatını etkileyen sorunla ilgili olarak hukuk mücadelesine başlayacağını duyurdu.

Bir yıldır acı çektiğini söyleyen Ece Erken uyardı

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan ve takipçilerini de yaşadığı tedavi sonrası sorunlarla ilgili bilgilendiren Ece Erken, uzun zamandır yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili olarak harekete geçtiğini açıkladı.

Hatanın kendisinde de olduğunu söyleyen Erken, takipçilerini bilmedikleri ve güvenmedikleri yerlerde böylesine önemli tedaviler olmamaları konusunda uyarırken, bununla ilgili hukuk mücadelesine de başlayacağını duyurdu.

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Ece Erken Instagram hesabından şu satırları paylaştı:

Her dişim sızladığında ağır küfür ediyorum ve beddua, Allah affetsin bilmediğiniz dişçiye diş yaptırmayın, bakın benim sadece hukuk mücadelem yeni başlıyor ki an ve an bilgilendireceğim herkesi, örnek olsun.

Keşke zamanı geri alabilsem, o koltuğa hiç oturmasaydım!

Acım bir yıldır aralıksız devam ediyor, hayat kalitemi düşürdü.

Sağlığımızla kim oynuyorsa kat ve katını çeksin ama en salak benim, sağlam dişlerimi ellettim, lütfen salak olmayın benim gibi!

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