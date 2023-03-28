Ece Erken adliyede! “Ben eşimin ölümünü izledim”

Beşiktaş eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 27 Ocak 2022 günü Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin yargılama bugün devam edilecek.

Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma katılmak için avukatlarıyla birlikte erken saatlerde Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Ece Erken gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı.

Ece Erken Bakırköy Adliyesi'ndeki duruşma öncesi sosyal medya hesabında eşi ile fotoğrafını paylaştı.

"EKSİK, YARIM KALDIM"

Erken fotoğrafın altına "Ben ve tüm Türkiye eşimin katledilişini, yerde sürüklenmesini,1 değil 5 kurşun yemesini tasarlanarak cinayete kurban gitmesini canlı canlı izledik. Eksik, yarım kaldım, çocukları babasız kaldı. Rabbim bu mübarek ayda eşimin katillerinin, vesile olanların, yardım, yataklık yapanların, bu cinayette çıkarı olanların en ağır ceza almalarını görmemi nasip etsin, her iki cihanda da canları bizim kadar yansın, dualarınızı eksik etmeyin nolur" notunu düştü.