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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinden sonra ilk kez konuştu. "Bu ilişkide kandırılan taraf bendim"

Ünlü sunucu Ece Erken, geçen yıl öldürülen eşi Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ardından ilk defa açıklamalarda bulundu. Erken, eşiyle olan ilişkine dair, "Aslında başından beri bu ilişkide kandırılan taraf, mağdur olan taraf bendim" dedi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:46
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"Bu ilişkide kandırılan taraf bendim" Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinden sonra ilk kez konuştu

Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinden sonra ilk kez konuştu. ''Bu ilişkide kandırılan taraf bendim''
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Sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçen yıl 27 Ocak günü Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. 

Erken eşinin ölümüyle ilgili "Yeni yıla çok mutsuz girmiştim. Halbuki her şeyimiz yavaş yavaş yoluna giriyordu. Benim evime sığmıyorduk, yeni bir eve geçecektik. Şafak erken gideceğini hissetti ama... Şafak ile kıskançlıktan dolayı tartışmıştık. Ben de sinirlenip oğlum ve babamla birlikte Dubai'ye gittim. Şafak da benimle küs kalamazdı. Ardımdan o da geldi. Gelirken de "Bir gün ölürsem, senin kollarında ölmek istiyorum" diye yazdı. Bunu 18 Ocak'ta yazdı, 27 Ocak'ta da eşimi kaybettim. O gün toplantıya gitseydim benim kollarımda ölecekti belki de. Normalde Şafak'ın bütün toplantılarına da giderdim. Ama o gün gitmedim" dedi.

"BU İLİŞKİDE BEN KANDIRILDIM"

Günaydın'a konuşan Erken, ilişkileriyle ilgili şunları söyledi: 

Boşandığını düşündüğünüz insanla aynı evde yaşıyorsunuz. Kavga ediyorsunuz ve o boşandı diye düşündüğünüz eşinin evine gidiyor. Delirdim tabii. Ben aynayı da kırarım o sinirle, camını da... Aşkın gözü kördür derler ya. Ben ne diyorsa inanıyordum. Yani o gece onu aradım ama açmadı. O yüzden eve gittim. Eğer konuşsaydık arabasını kapının önünde gördüğüm halde, "Ben orada değilim" diyerek beni inandırırdı. Aynayı kırarak da kendime göre delil bıraktım aslında.


Çocuğumun dişi ağrıdığı için gittim dedi sonrasında. Gece zaten eve geldi. Şafak ile çok büyük bir aşk yaşadım ama çok da acı çektim. Aslında başından beri bu ilişkide kandırılan taraf, mağdur olan taraf bendim. Ayna kırma görüntülerini de sonrasında öğrendiğim kadarıyla Şafak eski eşinin babasına vermiş. Eski eşinin de bunu kamuoyuyla paylaşmasından sonra ondan ayrıldım.
 

Şafak bunu beni yalnızlaştırıp, sadece ona kalma isteğinden dolayı yapmıştı. Yani onunla barışmam için görüntüleri araç olarak kullandı. Bu görüntüler basına sızınca da barıştık. Şafak amacına ulaşmıştı. Hem yalnız kaldım hem işimden ayrılmak zorunda kaldım. Görüntülerin çıktığı gün barıştık ve beni Bodrum'a götürdü.

BANA BOŞANDIM DİYEREK SAHTE BELGE VERDİ

Sahte boşanma belgesi olayına değinen Erken "Şafak bana boşandım diyerek sahte belgeyi verdi. Hatta onunla tanıştığım ilk hafta eski eşinin kardeşiyle tatile bile çıktık. Düşünün, bu durumda ben de inandım boşandıklarına. İnandırıldım daha doğrusu. Şafak benden önce BJK TV'de çalışmış bir sunucuyla birlikteymiş. Hatta eski eşi de Instagram'da kızı takip ediyormuş. Yani böyle ilginç bir ilişkileri varmış..." dedi.
 

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