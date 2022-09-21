Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve sevgilisinden üzücü haber geldi

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk bir yılı aşkın süredir meslektaşı Mustafa Mert Koç ile aşk yaşıyordu. İkili ortak bir arkadaşları vasıtasıyla Bodrum'da tanışmıştı. Gözlerden uzak yaşadıkları ilişkileriyle zaman zaman gündeme gelen çiftten kötü haber geldi.

Mustafa Mert Koç, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi hakkında, "Bence Melisa dünyanın en güzel şeyi, o kadar tatlı yani" demişti. Ayrılık iddiası sonrası gözler Pamuk ve Koç'a çevrildi.

31 yaşındaki güzel oyuncu, 4,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da sevgilisi Mustafa Mert Koç'u takipten çıktı ve birlikte oldukları fotoğrafları sildi. Mustafa Mert Koç, ise Melisa Aslı Pamuk'u takip etmeyi sürdürüyor ve birlikte olan fotoğraflarını da yayından kaldırmadı.