30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Biran Damla Yılmaz dünyaca ünlü diziyi reddetti

‘Yasak Elma’nın başrol oyuncularından Biran Damla Yılmaz’a dünyaca ünlü ‘Dr. Death’ dizisinden teklif gelmişti. Alec Baldwin, Jamie Dornan, Christian Slater gibi Hollywood yıldızlarının yer aldığı dizinin ikinci sezon çekimleri için ABD’ye davet edilen Yılmaz teklifi kabul etmedi. 

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 13:32
Takip Et

Biran Damla Yılmaz dünyaca ünlü diziden gelen teklifi kabul etmedi! Yasak Elma’da kaldı 

Biran Damla Yılmaz dünyaca ünlü diziyi reddetti
+
Aa
-

Amerikan suç draması “Dr. Death”in kadrosunda Joshua Jackson, Jamie Dornan, Christian Slater gibi ünlü isimler yer alıyor.

Oyuncu, aralıkta başlayacak çekimler için Amerika’ya davet edildi. Biran Damla Yılmaz, Türkiye’de devam eden dizi çekimlerinden dolayı teklifi kabul etmediğini belirterek “Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer almam için teklif aldığım haberleri doğrudur. Programlarım çakıştığı için kabul etmedim.” dedi. 

 

Oyuncu ayrıca “Prestij Meselesi” filmi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
1
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
2
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
3
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
4
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
5
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
7
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿İmamoğlu açıkladı: İBB ve iştirak çalışanlarına 27 bin TL promosyon
﻿İmamoğlu açıkladı: İBB ve iştirak çalışanlarına 27 bin TL promosyon
﻿İmamoğlu açıkladı: İBB ve iştirak çalışanlarına 27 bin TL promosyon
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak
﻿Uzmanından lazer sonrasındaki cildiniz için kritik uyarı
﻿Uzmanından lazer sonrasındaki cildiniz için kritik uyarı
﻿Uzmanından lazer sonrasındaki cildiniz için kritik uyarı
﻿Türk-Alman Üniversitesi personel alacak
﻿Türk-Alman Üniversitesi personel alacak
﻿Türk-Alman Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.