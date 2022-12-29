Biran Damla Yılmaz 'Yasak Elma'ya veda mı ediyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma ekibi yılbaşı haftası tatilde olacak. Nehir Erdoğan’ın Julia rolüyle ekibine katıldığı fenomen dizi 6. sezonunda da reyting başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Diziyle ilgili sık sık Kumru rolüne hayat veren Biran Damla Yılmaz’ın ekipten ayrılacağı iddiası gündeme geliyor.
Ancak Biran Damla Yılmaz’ın Medyapım imzalı diziden ayrılmayacağı, güzel oyuncunun haziran ayında final yapması planlanan dizide sezon sonuna kadar yer alacağı öğrenildi.
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