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Biran Damla Yılmaz 'Yasak Elma'ya veda mı ediyor

FOX'un fenomen dizisi Yasak Elma ekibi yılbaşı haftası tatil yapacak. Dizide Kumru rolünü canlandıran Biran Damla Yılmaz’ın ekipten ayrılacağı iddiası magazin kulislerinde dolaşmaya başladı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:52
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Biran Damla Yılmaz 'Yasak Elma'dan ayrlıyor mu?

Biran Damla Yılmaz 'Yasak Elma'ya veda mı ediyor
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma ekibi yılbaşı haftası tatilde olacak. Nehir Erdoğan’ın Julia rolüyle ekibine katıldığı fenomen dizi 6. sezonunda da reyting başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Diziyle ilgili sık sık Kumru rolüne hayat veren Biran Damla Yılmaz’ın ekipten ayrılacağı iddiası gündeme geliyor.

Ancak Biran Damla Yılmaz’ın Medyapım imzalı diziden ayrılmayacağı, güzel oyuncunun haziran ayında final yapması planlanan dizide sezon sonuna kadar yer alacağı öğrenildi.
 

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