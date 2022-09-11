Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu’ya meydan okudu. Biraz önce telefonda senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile uzun süredir karşı karşıya olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından şok bir paylaşımda bulundu.

Özdağ, mesajında Soylu ile yaptıkları telefon görüşmesinde küfürleştiklerini belirtirken, "Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık." ifadelerini kullandı.

Yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Soylu'ya meydan okuyan Ümit Özdağ, "Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı." dedi.

Özdağ, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seni son kez uyarıyorum Süleyman! Senin fonladığın sözde psikolojik harpçılar bir daha ahlaksız iftiralarla saldırırlarsa, ben senin gibi Twitter'da kimsesiz hesaplar üzerinden onların arkasına saklanıp iftira atmam. Basın toplantısı düzenlerim, bana atmış olduğun iftiraların hepsini kamuoyuna gösteririm, onun karşısında da gerçekleri sansürsüz anlatırım. Sen anladın oğlum!"