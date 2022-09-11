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  • Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu’ya meydan okudu. Biraz önce telefonda senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık

Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu’ya meydan okudu. Biraz önce telefonda senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda küfürleştiklerini açıklarken, Soylu'ya meydan okudu. Özdağ, paylaşımında "Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım" dedi.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 15:20
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Biraz önce telefonda senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya meydan okudu

Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu’ya meydan okudu. Biraz önce telefonda senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile uzun süredir karşı karşıya olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından şok bir paylaşımda bulundu.

Özdağ, mesajında Soylu ile yaptıkları telefon görüşmesinde küfürleştiklerini belirtirken, "Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık." ifadelerini kullandı.

Yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Soylu'ya meydan okuyan Ümit Özdağ, "Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı." dedi.

Özdağ, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seni son kez uyarıyorum Süleyman! Senin fonladığın sözde psikolojik harpçılar bir daha ahlaksız iftiralarla saldırırlarsa, ben senin gibi Twitter'da kimsesiz hesaplar üzerinden onların arkasına saklanıp iftira atmam. Basın toplantısı düzenlerim, bana atmış olduğun iftiraların hepsini kamuoyuna gösteririm, onun karşısında da gerçekleri sansürsüz anlatırım. Sen anladın oğlum!"

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Ss
11.09.2022 15:56
Ne çektin be süleyman sedat pekerden ümit hocadan  
 
Kim
11.09.2022 15:55
Ümit Özdağ dürüst politikacı kıvırmadan konuşuyor halkın nabzını tutma becerisi var  
 
Mehmet
11.09.2022 15:50
Sayın Özdağ bilinki milyonlar sizin mert ve delikanlı biliyor..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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