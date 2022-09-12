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Barış Pehlivan Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasında geçen küfürleşmenin detaylarını paylaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürleştiklerini söyledi. Özdağ, “Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle” dedi. Barış Pehlivan ikili arasındaki görüşmenin detaylarını anlattı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 02:38
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Barış Pehlivan katıldığı televizyon programında Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasında geçen küfürleşmenin detaylarını paylaştı

Barış Pehlivan Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasında geçen küfürleşmenin detaylarını paylaştı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, telefonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birbirlerine küfrettiklerini söyledi. Özdağ ayrıca, Soylu’nun kendisinin karşısına çıkacağını söyledi.

Özdağ’ın açıklaması şu şekilde:

“Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı.”

Halk TV'de yayınlanan 'Açıkça' programında konuşan gazeteci Barış Pehlivan söz konusu görüşmenin detayları hakkında bilgi verdi.

“BEN DE BİLDİKLERİMİ ANLATIRIM”

Pehlivan görüşme ile ilgili aldığı duyumlarla ilgili, "Ümit Özdağ bazı sosyal medya trollerinin bel altı haber metinleriyle kendisini ve partisinin yöneticilerinin yıpratılmaya çalışılmasında Süleyman Soylu'nun bağlantılı olduğunu düşünmüş. Özdağ, bunun üzerine daha önce bir AKP milletvekili aracılığıyla böyle haberler yapılmaması yönünde Soylu'ya haber göndermiş. Bir iki gün içinde benzeri bir bel altı operasyonu gözlemleyince WhatsApp mesajıyla Süleyman Soylu'ya 'Ben de bildiklerimi anlatırım' gibi bir mesaj yollamış. Bundan sonra Süleyman Soylu Ümit Özdağ'ı aramış ve Soylu, Özdağ'a küfür etmeye başlamış ve karşılıklı küfürler yaşanmış. Özdağ, senden korkmuyorum mesajı verirken Soylu da 'Bir gün karşına çıkacağım' mesajı vermiş. Zafer Partisi ve Ümit Özdağ cephesinden gelen kulisler bu yönde" sözlerine yer verdi.

DAHA ÖNCE DE GERİLMİŞLERDİ

Mayıs ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir televizyon programında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında söylediği, “operasyon çocuğu” sözleri sonrası Özdağ, İçişleri Bakanlığı’nın önüne gitmişti.

Alana yaklaştırılmayan Özdağ sonrasında basın açıklaması yapmıştı.

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