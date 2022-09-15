Süleyman Soylu'dan Ümit Özdağ açıklaması. Özdağ telefonda küfürleştik demişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir süredir gerginlik yaşadığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile telefonda küfürleştiği iddiasıyla ilgili olarak ilk kez açıklamalarda bulundu.

Van'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, "Eğer meydandaysan muhakkak ki kazalarla karşı karşıya kalırsın. Bizim işimiz budur, birçok yalanla, iftirayla, taciz ve tehditle karşı karşıya kalabiliriz" dedi; ardından şunları kaydetti:

"Bizim ağzımıza küfür yakışmaz, doğru da değil. Biz sadece ülkemizi yönetmek için çaba sarf etmiyoruz, gelecek nesillere de bir model olmak durumundayız. Velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, kişi ne kadar pespaye, aşağı olursa olsun, özür dilerim ben. Ama böyle bir şey söz konusu değil.

“AYIP DEĞİL Mİ YA”

İsimsiz, bilmediğiniz telefonlar geliyordur size de. Geçen Mardin'e giderken bir mesaj geldi, mesajda tehdit var, taciz ve iftira var. Telefon açtım, kimsiniz dedim, kendini tanıttı. Bu mesajlar ayıp değil mi ya... Sonra konuşma tonunu değiştirdi, ben de televizyonlarda, kamuoyunda açık olarak söylediğim sözleri söyledim, başka bir söz söylemedim, telefonu kapattım. Bunlar Amerika'nın aparatıdır. Operasyon çocuğudur."

ÖZDAĞ- SOYLU GERİLİMİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile uzun süredir karşı karşıya olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından şok bir paylaşımda bulunmuştu.

Özdağ, mesajında Soylu ile yaptıkları telefon görüşmesinde küfürleştiklerini belirtirken, "Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık." ifadelerini kullanmıştı.

Yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Soylu'ya meydan okuyan Ümit Özdağ, "Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı." Demişti.

Özdağ daha sonra konuşmanın perde arkasını anlattı. Söz konusu görüşmenin perde arkasını Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Pehlivan Halk TV ekranlarında anlattı. Zafer Partisi ve Ümit Özdağ cephesinden gelen kulisleri paylaştığını söyleyen Pehlivan şu ifadeleri kullandı: "Ümit Özdağ cephesi bazı sosyal medya trollerinin bel altı haber metinleriyle kendisini ve partisinin yöneticilerinin yıpratılmaya çalışılmasında Süleyman Soylu'nun bağlantılı olduğunu düşünmüş.

"ÖZDAĞ SOYLU'YA HABER GÖNDERMİŞ"

Özdağ, bunun üzerine daha önce bir AKP milletvekili aracılığıyla böyle haberler yapılmaması yönünde Soylu'ya haber göndermiş.

Son 1-2 gün içinde benzeri bir bel altı operasyonu gözlemleyince iddia odur ki Süleyman Soylu’ya WhatsApp’tan bir mesaj atıyor. O WhatsApp mesajında, ‘Bu siyaset değildir, böyle siyaset yapılmaz’ diyerek sert bir şekilde bu yayıncılığın iftira olduğunu ve böyle yapmaması gerektiğini belirtiyor. Tırnak içi bilmiyorum, size ana fikri anlatıyorum. 'Ben de bildiklerimi anlatırım' gibilerinden aslında üstü kapalı bir uyarıda da bulunuyor Ümit Özdağ Süleyman Soylu’ya karşı.

Deniyor ki bundan sonra Süleyman Soylu, Ümit Özdağ'ı aramış ve iddia odur ki Soylu, Özdağ'a küfür etmeye başlamış ve karşılıklı küfürler yaşanmış.

"BİR GÜN KARŞINA ÇIKACAĞIM"

Özdağ, ‘çık karşıma’ demiş, Soylu da 'Bir gün karşına çıkacağım' mesajı vermiş. Süleyman Soylu bazı uyarılarda bulunmuş, Ümit Özdağ, senden korkmuyorum mesajı vermeye çalışmış. Telefon böyle kapatılmış. Zafer Partisi ve Ümit Özdağ cephesinden gelen kulisler bu yönde"