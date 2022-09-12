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  • Ümit Özdağ Süleyman Soylu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı. Telefonda karşılıklı küfürleştiklerini açıklamıştı

Ümit Özdağ Süleyman Soylu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı. Telefonda karşılıklı küfürleştiklerini açıklamıştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürleştiklerini iddia ettiği telefon görüşmesinin perde arkasını Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Pehlivan anlattı. Pehlivan, Süleyman Soylu'nun, Özdağ'a "bir gün karşına çıkacağım" dediğini aktardı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 19:13
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ kavgasının perde arkası ortaya çıktı

Ümit Özdağ Süleyman Soylu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı. Telefonda karşılıklı küfürleştiklerini açıklamıştı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürleştiklerini açıklamıştı.

Özdağ, “Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle” dedi.

Söz konusu görüşmenin perde arkasını Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Pehlivan Halk TV ekranlarında anlattı.

Zafer Partisi ve Ümit Özdağ cephesinden gelen kulisleri paylaştığını söyleyen Pehlivan şu ifadeleri kullandı: 

"Ümit Özdağ cephesi bazı sosyal medya trollerinin bel altı haber metinleriyle kendisini ve partisinin yöneticilerinin yıpratılmaya çalışılmasında Süleyman Soylu'nun bağlantılı olduğunu düşünmüş.

"ÖZDAĞ SOYLU'YA HABER GÖNDERMİŞ"

Özdağ, bunun üzerine daha önce bir AKP milletvekili aracılığıyla böyle haberler yapılmaması yönünde Soylu'ya haber göndermiş.

Son 1-2  gün içinde benzeri bir bel altı operasyonu gözlemleyince iddia odur ki Süleyman Soylu’ya WhatsApp’tan bir mesaj atıyor. O WhatsApp mesajında, ‘Bu siyaset değildir, böyle siyaset yapılmaz’ diyerek sert bir şekilde bu yayıncılığın iftira olduğunu ve böyle yapmaması gerektiğini belirtiyor.  Tırnak içi bilmiyorum, size ana fikri anlatıyorum.  'Ben de bildiklerimi anlatırım' gibilerinden aslında üstü kapalı bir uyarıda da bulunuyor Ümit Özdağ Süleyman Soylu’ya karşı.

Deniyor ki bundan sonra Süleyman Soylu, Ümit Özdağ'ı aramış ve iddia odur ki Soylu, Özdağ'a küfür etmeye başlamış ve karşılıklı küfürler yaşanmış.

"BİR GÜN KARŞINA ÇIKACAĞIM"

Özdağ, ‘çık karşıma’ demiş, Soylu da 'Bir gün karşına çıkacağım' mesajı vermiş. Süleyman Soylu bazı uyarılarda bulunmuş, Ümit Özdağ, senden korkmuyorum mesajı vermeye çalışmış. Telefon böyle kapatılmış.  Zafer Partisi ve Ümit Özdağ cephesinden gelen kulisler bu yönde"

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