Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevden alınacağı iddiaları Ankara kulislerinde bu hafta en çok konuşulan gündem maddesiydi.

Hatta bazı isimler Soylu’nun yerine gelecek ismin AKP’li eski Bakan Faruk Çelik olduğunu da dillendirirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Daha önce Soylu ile yaşadığı gerilimlerle gündeme gelen hatta son olarak Süleyman Soylu ile telefonda küfürleştiğini paylaşan Özdağ, İçişleri Bakanı’nın görevden alınmasının mümkün görünmediğini belirtti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ümit Özdağ, Soylu’nun Adalet Bakanlığı ve parti içinde de çok güçlü olduğunu söylerken, "Süleyman Soylu’nun görevden alınması mümkün görünmüyor" yorumunda bulundu.

Zafer Partisi lideri son olarak ise İçişleri Bakanı’nın en büyük gücünün ise "Arşivi" olduğunu iddia etti.

Ümit Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Soylu’nun görevden alınması mümkün görünmüyor. Çünkü Soylu sadece İçişleri değil, Adalet Bakanlığı dahil bir çok bakanlıkta güçlü.Ayrıca istifa haberlerinin yayıldığı gün AK Parti milletvekilleri arasında da fanatik taraftarları olduğunu gördüm. Ama en büyük gücü Arşivi."