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  • Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı

Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu ile yaşadığı gerilimlerle sık sık gündeme gelen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Soylu’nun görevden alınacağı iddialarına cevap verirken, "Görevden alınması mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 15:52
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Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı. Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun neden görevden alınamayacağını açıkladı.

Ümit Özdağ İçişleri Bakanı Soylu'nun neden görevden alınamayacağını söyledi. Soylu'nun en büyük gücünü açıkladı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevden alınacağı iddiaları Ankara kulislerinde bu hafta en çok konuşulan gündem maddesiydi.

Hatta bazı isimler Soylu’nun yerine gelecek ismin AKP’li eski Bakan Faruk Çelik olduğunu da dillendirirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Daha önce Soylu ile yaşadığı gerilimlerle gündeme gelen hatta son olarak Süleyman Soylu ile telefonda küfürleştiğini paylaşan Özdağ, İçişleri Bakanı’nın görevden alınmasının mümkün görünmediğini belirtti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ümit Özdağ, Soylu’nun Adalet Bakanlığı ve parti içinde de çok güçlü olduğunu söylerken, "Süleyman Soylu’nun görevden alınması mümkün görünmüyor" yorumunda bulundu.

Zafer Partisi lideri son olarak ise İçişleri Bakanı’nın en büyük gücünün ise "Arşivi" olduğunu iddia etti.

Ümit Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Soylu’nun görevden alınması mümkün görünmüyor. Çünkü Soylu sadece İçişleri değil, Adalet Bakanlığı dahil bir çok bakanlıkta güçlü.Ayrıca istifa haberlerinin yayıldığı gün AK Parti milletvekilleri arasında da fanatik taraftarları olduğunu gördüm. Ama en büyük gücü Arşivi."

 

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Abbas
25.09.2022 16:32
Bizde alamazlar diyoruz, I.Melih’i de alamazlardı, taki kıytırık Feto darbesine kadar, galiba Soylu için de böyle bir kıytırıpiyoz bir darbe gerekli, oda imkansız, onun için görevde alınamaz  
 
Yıldırım Demircioğlu
25.09.2022 16:31
Ümit ağa, sende artık bir karar ver. Süleyman Soylu ile düşman mı, dost musun. Sabah akşam ağzında Süleyman Soylu. Bir söylediği, diğer söylediğini tutmuyor.  
 
Neyzen Tevfik
25.09.2022 16:24
Özdağ hem lider hemde Türkiye çıkarı olduğu zaman odasından kürsüden ahkam kesenlerden değil eylemini parti üyelerinide arkasına alıp gerekirse sokakta yapıp mücadele veriyor  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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