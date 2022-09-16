17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ümit Özdağ’dan flaş ‘Soylu’ iddiası: Yeni bir parti kurma için çalışmalarını sürdürüyorsun...

Ümit Özdağ’dan flaş ‘Soylu’ iddiası: Yeni bir parti kurma için çalışmalarını sürdürüyorsun...

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni kuracağı partiyle ilgili ABD ve Avrupa Birliği ülkeleriyle iletişimi sağlamak için bir Emniyet Genel Müdür yardımcısını görevlendirdiğini iddia etti.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 23:47
Takip Et

Ümit Özdağ’dan flaş ‘Soylu’ iddiası: Yeni bir parti kurma için çalışmalarını sürdürüyorsun...

Ümit Özdağ’dan flaş ‘Soylu’ iddiası: Yeni bir parti kurma için çalışmalarını sürdürüyorsun...
+
Aa
-

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Yeni bir parti kurma çalışmaları için Ankara ve İstanbul'da hala iki büro çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyorsun. Bunu biliyoruz” dedi.

Özdağ sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Soylu’ya yüklendi.

"BİR HAFTA SANA SÜRE, BİR HAFTA BEKLEYECEĞİM"

“Süleyman Soylu dün basına yapmış olduğu bir açıklamada benim Amerikan aparatı olduğumu ve bundan dolayı bana operasyon çocuğu dediğini ifade etti” diyen Özdağ şöyle devam etti:

“Bir İçişleri Bakanı böyle bir ifade kullanıyorsa elinde kontrespiyonaj bilgileri olması lazım. Buradan Süleyman Soylu'ya sesleniyorum, Süleyman; bu açıklamanı yapmanı gerektiren, elinde ne belge, bilgi varsa benim Amerika Birleşik Devletleri'nde doğrudan veya dolaylı irtibatım olduğunu gösteren, bunları hemen Cumhuriyet Başsavcısı'na ilet. Çünkü iddian çok vahim bir iddia. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesini ve bir siyasi partinin genel başkanını sen Amerikan aparatı ve Amerika Birleşik Devletleri adına operasyon yapan bir kişi olarak suçluyorsan bunun kanıtları olması lazım. Bir hafta sana süre. Bir hafta bekleyeceğim. Mahkemeye başvurman için.”

"BU TEMASLAR DEVLETİN İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN HABER ALINMIŞ VE ERDOĞAN’A BİLDİRİLMİŞ"

Özdağ, Süleyman Soylu’nun yeni bir parti kurmak için Ankara ve İstanbul’da iki ayrı büroda çalışmalar yürüttüğünü ve Erdoğan'ın durumdan haberdar olduğunu iddia ederek, şunları söyledi:

“Bazı eksiklerin olduğunu da görüyorsun. Bunlardan bir tanesinin ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle İngiltere ve Almanya ilişkilerin eksiklik, diğerinde de Milli İstihbarat Teşkilatı ile olumlu temasta eksiklik olduğunu görüyorsun. ABD ile ilişkilerdeki eksikliği gidermek için bir emniyet genel müdür yardımcısının ABD Büyükelçiliği ile ikili ilişki kurması ve senin promosyonunu yapmasıyla görevlendirmişsin. Bu temaslar devletin istihbarat örgütleri tarafından haber alınmış ve Erdoğan’a bildirilmiş. Emniyet Genel Müdürü, Erdoğan’dan aldığı talimatla ABD Büyükelçiliği ile ikili ilişkilere girilmesini yasaklayan bir talimat yazmış.”

Videosunda Soylu’ya “Süleyman” diye seslenmeyi sürdüren Özdağ, “Bugün bu kadar. Devamı gelmeyecek zannetme. Ben bir hafta süre verdim sana. Git benle ilgili elinde ne belge bilgi varsa, Amerikan devletiyle temasım konusunda, Cumhuriyet Başsavcısı'na başvur” çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
1
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
2
﻿İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
﻿İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
3
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi
4
﻿İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi
﻿İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi
﻿Açıklama Zelenskiy’den geldi: İzyum'da toplu mezar bulundu
5
﻿Açıklama Zelenskiy’den geldi: İzyum'da toplu mezar bulundu
﻿Açıklama Zelenskiy’den geldi: İzyum'da toplu mezar bulundu
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
6
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
7
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
﻿Motorine indirim geliyor
﻿Motorine indirim geliyor
﻿Motorine indirim geliyor
﻿Okan Buruk: Lideri yenip lider olduk
﻿Okan Buruk: Lideri yenip lider olduk
﻿Okan Buruk: Lideri yenip lider olduk
﻿29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ’Onur Ödülleri’ sahiplerini buldu
﻿29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ’Onur Ödülleri’ sahiplerini buldu
﻿29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ’Onur Ödülleri’ sahiplerini buldu
﻿MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Ara tatiller ne zaman
﻿MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Ara tatiller ne zaman
﻿MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Ara tatiller ne zaman
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.