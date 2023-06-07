Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni görüntüsüne 'filtre' yorumu

Şimdilerde dijital bir platform için çekilmiş olan Aktris adlı diziyle gündemde olan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, bıyıklarını kestikten sonra yeni görüntüsüne dair bir yorumda bulundu.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni görüntüsüne 'filtre' yorumu

Verdiği kilolardan sonra bambaşka bir görüntüye kavuşan ve dizilerde jön karakterlerini oynamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu, yer aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sadece başarılı oyunculuğuyla değil aynı zamanda özel hayatındaki gelişmelerle de gündeme gelen Kaygılaroğlu, son dönemin popüler isimleri arasında bulunuyor.

Bir kız çocuk sahibi olan Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabı üzerinden seslendiği 2.7 milyon takipçisiyle yoğun bir etkileşim halinde olmayı başarıyor.

uraz-kaygilar-ic.jpg

Kimi zaman yeni projesine dair paylaşımlar yapan Kaygılaroğlu, kimi zaman da özel hayatına dair paylaşımlara imza atıyor.

Uraz Kaygılaroğlu bu defa yeni görüntüsüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Uzun zamandır bıyıklı haliyle kamera karşısına geçen Kaygılaroğlu kestirdiği bıyığıyla yaptığı özçekime, "Bayadır bıyığımı kesmemiştim filtre gibi geldi" notunu düştü.

İlgili Haberler
Bircan Bali'den şok iddia: Uraz Kaygılaroğlu ekip arkadaşlarıma şiddet uyguladı
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'den şaşırtan hamle. Eski eşler yeniden bir arada
Uraz Kaygılaroğlu ıslak imzalı tutanakları paylaştı. Sandığın başından ayrılmadı
Uraz Kaygılaroğlu'nun kızıyla fotoğrafına yorum yağdı
Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
SPK'den 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı Güncel
SPK'den 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı
Doğal afetlere karşı uluslararası Türk Gücü (1) / Dr. Mehmet ALKANALKA Konuk Kalem
Doğal afetlere karşı uluslararası Türk Gücü (1) / Dr. Mehmet ALKANALKA
Helal etiketli rakı olur mu? Yazarlar
Helal etiketli rakı olur mu?
Yeni hükümetin önündeki BEKA sorunları Yazarlar
Yeni hükümetin önündeki BEKA sorunları
CHP'deki operasyon nereye uzanacak?.. Yazarlar
CHP'deki operasyon nereye uzanacak?..
Yeni yönetim ekonomik istikrar getirebilir mi? Yazarlar
Yeni yönetim ekonomik istikrar getirebilir mi?