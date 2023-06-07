Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni görüntüsüne 'filtre' yorumu

Verdiği kilolardan sonra bambaşka bir görüntüye kavuşan ve dizilerde jön karakterlerini oynamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu, yer aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sadece başarılı oyunculuğuyla değil aynı zamanda özel hayatındaki gelişmelerle de gündeme gelen Kaygılaroğlu, son dönemin popüler isimleri arasında bulunuyor.

Bir kız çocuk sahibi olan Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabı üzerinden seslendiği 2.7 milyon takipçisiyle yoğun bir etkileşim halinde olmayı başarıyor.

Kimi zaman yeni projesine dair paylaşımlar yapan Kaygılaroğlu, kimi zaman da özel hayatına dair paylaşımlara imza atıyor.

Uraz Kaygılaroğlu bu defa yeni görüntüsüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Uzun zamandır bıyıklı haliyle kamera karşısına geçen Kaygılaroğlu kestirdiği bıyığıyla yaptığı özçekime, "Bayadır bıyığımı kesmemiştim filtre gibi geldi" notunu düştü.