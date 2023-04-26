Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya hapis şoku

Şarkıcı Hadise Açıkgöz'ün şikayeti üzerine Reza Zarrab ile arasında ilişki olduğu iddiaları doğrultusunda kasıtlı ve tahammül sınırlarını aşan şekilde ifadeler kullandıkları iddiasıyla magazin programı yorumcuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 4 yıl 8 aya kadar değişen hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlendi.

Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya hapis şoku

Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın o dönemki sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga hakkında şarkıcı Hadise'ye yönelik Reza Zarrab'la arasında yaşandığı iddia edilen ilişki hakkında yaptıkları yorumlar nedeniyle şikayet üzerine soruşturma başlatılmıştı.

hadise-sikayetci-oldu-seren-serengil-bircan-15824468-9397-m.jpg

Hadise, magazin programında yorum yapan Serengil, Bali ve Arto'nun kendisini rezil etmek için sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle şikayette bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca üç şüpheli hakkında ayrı ayrı yürütülen soruşturmalar tamamlandı.

SERENGİL: ZARRAB'IN AVUKATI MESAJLARI TEYİT ETTİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Seren Serengil, Hadise Reza Zarrab ilk haberi çıktıktan sonra kendisine bir hesaptan Reza Zarrab ve Hadise'nin mesajları geldiğini, bu haberlerin doğruluğunu teyit etmek için Zarrab'ın avukatını aradığını ve mesajlaşmaların avukatın tarafından teyit ettiğini ileri sürdü.

hadise-sikayetci-oldu-seren-serengil-bircan-15824468-1502-m.jpg

SERENGİL'İN 4 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İfadeleri alınan Bircan Bali ve Arto ise konu hakkında yorumda bulunduklarını ve doğrudan Hadise'yi hedef almadıkları, programda sarf ettikleri sözlerin eleştiri kapsamında kaldığını ileri sürerek suçlamaları reddettiler.
Şarkıcı Hadise'nin "müşteki" sıfatında yer aldığı iddianamede, Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto "şüpheli" sıfatında yer aldı.

Programda bir iddia üzerine defalarca ağır yorumlarda bulunduğu ileri sürülen Seren Serengil hakkında "Sesli ve görüntülü hakaret" suçundan 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar, Bircan Bali ve Arto hakkında ise 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İlgili Haberler
Hadise'den Hasan Can Kaya'ya sürpriz ziyaret
Hadise yeni küvet pozlarıyla hayranlarına teşekkür etti
Hadise’nin mesajlarını ifşa etmişti. O kişiye 9 yıla kadar hapis cezası talebi
Hadise’nin mesajlarını ifşa etmişti. O kişiye 9 yıla kadar hapis cezası talebi
Eski sevgililer Hadise ile Sinan Akçıl'ın şarkı rekabeti kızıştı
Öne Çıkanlar
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Son Haberler
Canan Karatay açıkladı. Eti böyle pişirirseniz ömrü uzatıyor Sağlık
Canan Karatay açıkladı. Eti böyle pişirirseniz ömrü uzatıyor
Erdoğan'dan Menzil Tarikatına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası. Seçimde Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamışlardı Güncel
Erdoğan'dan Menzil Tarikatına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası. Seçimde Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamışlardı
Can Yaman’ın yeni aşkı ortaya çıktı. İtalyan basını yazdı Magazin
Can Yaman’ın yeni aşkı ortaya çıktı. İtalyan basını yazdı
Finlandiya: NATO aracılığıyla güvenliğimizi üst düzeye çıkarıyoruz Dünya
Finlandiya: NATO aracılığıyla güvenliğimizi üst düzeye çıkarıyoruz
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Kılıçdaroğlu vatandaşın bozkurt selamını karşılıksız bırakmadı Siyaset
Kılıçdaroğlu vatandaşın bozkurt selamını karşılıksız bırakmadı
Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza Güncel
Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza