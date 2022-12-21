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Bitlis’te zincirleme kaza: 3 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:30
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Bitlis’te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Bitlis’te zincirleme kaza: 3 yaralı
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Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki eski otogar yolu mevkiinde meydana geldi. Sağ şeritte park halindeyken yola çıkmak isteyen E.G. yönetimindeki 06 BH 9012 plakalı sepetli vince çarpmamak için sol şeride geçen E.G. idaresindeki 06 DF 96 plakalı otomobile A.B. yönetimindeki 07 ADT 265 plakalı Dacıa marka araç arkadan çarptı. Kazayı gören G.U. ise 13 ED 120 plakalı Ford marka aracıyla kazaya karışmamak için sağ şeride geçmeye çalışırken burada bulunan 06 BH 9012 plakalı sepetli vince çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırdı. Trafik polisleri tarafından alınan güvenlik önlemleri ile bir süre trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılması ile yeniden açıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.


(Kaynak: İHA)

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