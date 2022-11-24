﻿Şüphelenilen TIR'da 133 kaçak yakalandı

Bitlis’te polis ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphelendikleri bir TIR'ı durdurdu. Polis, TIR'ın dorsesindeki aramada, Türkiye’ye kaçak yollardan girdikleri belirlenen 133 kaçak sığınmacıyı yakaladı.
Sığınmacılara organizatörlük yaptığı belirtilen TIR şoförü gözaltına alındı. Sığınmacılar, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan TIR şoförü hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
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