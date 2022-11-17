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İstanbul'da her 15 kişinden 3'ü sığınmacı. Çoğu Suriyeli

İstanbul için endişelendiren tespit. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İSKİ verilerinden yola çıkarak, İstanbul'da 19 Milyon 300 bin kişinin yaşadığını söyledi. Hal böyle olunca da rakamlar her 15 kişien 3'nün sığınmacı olduğunu gösteriyor.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 13:53
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Endişelendiren gerçek. İstanbul'da her 15 kişinden 3'ü sığınmacı

İstanbul'da her 15 kişinden 3'ü sığınmacı. Çoğu Suriyeli
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İstanbul'un nüfusu ne kadar kaç sığınmacı yaşıyor. İşte bu soruya yanıt aranırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. İmamoğlu İSKİ üzerinden nüfus değerlendirmesi yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul nüfusuna ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. İmamoğlu İSKİ'nin su tüketimi verileri üzerinden sayı vererek "Valiliğe mülteci sayısını sordum, ‘1 milyon 200 bin’ dediler. İstanbul’un nüfusu 15 milyon 840 bin. İSKİ’nin su tüketimi verilerine göre 19 milyon 300 bin kişi yaşıyor bu kentte" dedi.

TÜİK'in verilerine göre İstanbul için açıklanan son resmi nüfus, 15 milyon 840 bin 900 kişi olarak biliniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da toplam 1 milyon 271 bin 279 Suriyeli olduğunu duyurmuştu.

İMAMOĞLU:VALİLİĞE DEFALARCA YAZI YAZDIM NET RAKAM VERİN DİYE"

İstanbul'un resmi nüfusunun şu an 16 milyona yaklaştığını ifade eden İmamoğlu, "Valiliğe defalarca yazı yazdım; bize mülteci sayısı hakkında net, somut rakamlar verin. BM tespitleri ve bizim tespitlerimiz olsun bunun 2 milyondan daha fazla olduğunu düşünüyoruz. İnsanların aldığı hizmetler var. Örneğin su, gaz. Resmi rakamlar yayınlanıyor. 1.3 milyon diyorlar. Bize göre 2 milyonun üzerinde. Su tüketiminin ne kadar arttığını, kişi başı tüketim üzerinden. 1 kişi 33 ton su kullanıyor yılda. Yıkanma, temizlik, içme suyu. Bunu gördüğümüzde karşımıza tam 19 milyon 300 bin sayısı çıkıyor. Büyükşehirde 19 milyonun üzerinde insan taşıyoruz. İstanbulkart kullanan kayıtlı 500 bin mülteci nüfusu var. Havuzdan kullanan 3 milyon kart daha var. Biz 20 milyona yakın insana hizmet veriyoruz aslında. Suyumuz bile belli miktarda değil" diye konuştu.

NÜFUS TARTIŞMASI

TÜİK rakamlarına göre İstanbul'da 15 Milyon 840 Bin 900 kişi yaşıyor. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göre ise 19 Milyon 300 bin kişi bu şehrin sokaklarında dolaşıyor. Şimdi de İstanbul'un nüfusu tartışması başladı

 

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osman yağmur
17.11.2022 14:49
Antalyada da her 3 kişiden biri Ukraynalı Rus onlar da burayı işgal etti, onların yüzünden herşey 2 -3 katı daha pahalıya satılıyor. Halk gerçekten sıkıldı artık bunlardan da  
 
Msc
17.11.2022 14:39
Ülkemiz göçmen cennetinde döndü, Kimden yetki aldınız ülkeyi bu duruma getirmek için. Halk oylaması yapilsin  
 
TARIHDE DE BÖYLE OLDU AMA TATIHE YENİLDİLER
17.11.2022 14:27
SURIYELILERIN HATAY VE İSTANBULDA ARTMASI ŞÜPE OLUSTURUYOR  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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