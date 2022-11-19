İYİ Parti’nin sığınmacılarla ilgili önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti'nin Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına “Kaçak göçmenler ve geçici koruma kapsamındaki sığınmacıların sınır dışı edilmesi için geri gönderme merkezleri inşası ve planlamalar yapılması” için İçişleri Bakanlığı bütçesi artırım önergesi verdiği ifade edildi.

20 GERİ GÖNDERME MERKEZİ İNŞASI İÇİN BÜTÇE ARTIRIMI İSTENDİ

Önergenin amacında şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin demografik yapısına ve milli güvenliğine büyük tehdit oluşturan Suriyeli sığınmacılar ile kaçak göçmenlerin tamamının insani değerlerle, uluslararası hukuka uygun olarak her hal ve şartla ülkelerine geri gönderilmeleri gerekmektedir. Bu tehditle mücadele amacıyla partimiz ‘Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planlarını' kamuoyuyla paylaşmıştır.

Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planımız kapsamında kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin 1 yıl, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sığınmacıların geri dönüş sürecinin ise 3 yıl içinde tamamlanması planlanmıştır. Bu kapsamda önergemiz ile; eylem planımızda bahsedildiği üzere 10'ar bin kişilik 20 geri gönderme merkezinin inşa edilmesi, geri dönüş sürecine dair gerekli planlamaların uygulanabilmesi amacıyla Göç İdaresi Başkanlığı bütçesinin ilgili programında artırım yapılması amaçlanmaktadır.”

ÖNERGE REDDEDİLDİ

İYİ Parti TBMM Grubu’nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, önergenin, AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği ifade edildi.

