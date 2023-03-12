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Black Shark 6 ikinci el pazarında ortaya çıktı. Tüm teknik özellikleri belli oldu

Xiaomi’nin oyun odaklı akıllı telefonları markası Black Shark'ın 6. serisinin görüntüleri ortaya çıktı. Cihazın teknik özellikleri de sızdı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 08:47
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Black Shark 6'nın teknik özellikleri belli oldu

Black Shark 6 ikinci el pazarında ortaya çıktı. Tüm teknik özellikleri belli oldu
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Çin’deki ikinci el piyasasında Black Shark 6 prototipi ortaya çıktı. Görsellerde telefonun arka panelinde geniş bir arka kamera adası yer alıyor. 64 Megapiksel Sony IMX686 ana kameranın olacağı belirtiliyor.

Cihaz Snapdragon 8 Gen 2’den güç alacak Black Shark 6 modeli, 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunacak. 5.000 mAh bataryaya sahip olan cihaz, 120 W hızlı kablolu şarj desteğine sahip olacak. Öte yandan cihazın 560 dolar ile sahne alması bekleniyor.

BLACK SHARK 6 ÖZELLİKLERİ

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; 144Hz ekran tazeleme hızına sahip 6.67 inç FullHD Plus OLED panel kullandı. Black Shark 5 Pro modelinde 8 GB RAM/256 GB depolama, 12 GB RAM/256 GB depolama ve 16 GB RAM/512 GB depolama olmak üzere 3 farklı seçenek mevcut.

Üçlü kamera dizilimine sahip cihazda 108 Megapiksel ana kamera, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Şirket, öz çekim kamerası için 16 Megapiksel lense yer vermiş. 4.650 mAh bataryaya sahip Black Shark 5 Pro modelinde Xiaomi tarafından geliştirilen 120W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

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