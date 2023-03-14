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Poco F5 Pro’nun özellikleri ortaya çıktı. Fiyatı ne olacak?

Poco F5 Pro telefon modelinin özellikleri sızdırıldı. Peki fiyatı ne kadar olacak?

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 09:57
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Poco F5 Pro telefon modelinin özellikleri sızdırıldı

Poco F5 Pro’nun özellikleri ortaya çıktı. Fiyatı ne olacak?
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Xiaomi’nin alt markası olarak kurulan POCO’nun F5 Pro cihazından yeni detaylar geldi.

K60 serisinden büyük izler taşıması beklenen POCO F5 Pro’nun özellikleri Yogesh Brar tarafından ortaya çıkarıldı.

İŞTE BEKLENEN ÖZELLİKLER

6.67 inç 2K OLED 120Hz ekran

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 çip seti

8 ve 12GB RAM seçenekleri

256GB depolama

64MP (OIS) + 8MP geniş açı + 2MP makro kamera

16MP özçekim kamerası

Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi

Stereo hoparlör sistemi

Ekran altı parmak izi sensörü

67W hızlı şarj destekli 5500mAh bataryaF

FİYATI NE OLACAK? 

Özelliklerden görüleceği üzere Poco F5 Pro, Redmi K60’ın neredeyse aynısı olacak. Cihazın Redmi K60 gibi kablosuz şarj desteğine sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Cihazın tanıtım tarihi ve fiyatı da gizliliğini korumaya devam ediyor.

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