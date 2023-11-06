Blinken'ın Ankara'da geçeceği güzergaha HAMAS Sözcüsü'nün fotoğrafı asıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Ankara’da geçeceği yola Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde'nin fotoğrafı ve 'Bebek katili Blinken' pankartı asıldı.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
Blinken'ın Ankara'da geçeceği güzergaha HAMAS Sözcüsü'nün fotoğrafı asıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya götüren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ziyaret, ABD’nin Gazze Şeridi’ne bombalar yağdıran İsrail’e verdiği desteğin gölgesinde gerçekleşecek.

ANKARA’DA PROTESTO

Anadolu Gençlik Derneği’nin Ankara Şube Üniversite Komisyonu’nda yer alan gençler, Blinken’ın Ankara’da geçeceği yola Hamas’ın Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin fotoğrafı ve 'Bebek katili Blinken' pankartı astılar.

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Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan derneğin Ankara şubesi, “Havada, Karada, Ankara’da. Bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pankartların yanı sıra Filistin bayrağı da asıldı.

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