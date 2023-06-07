Mehmet Şimşek'in ekonomiyi kurtarıp kurtaramayacağını açıkladılar. Bloomberg'den bomba analiz

Editör: Erhan Songür

Türkiye’de seçimlerin geride kalmasıyla birlikte yeni kabine açıklanırken, üzerinde en çok konuşulan isim Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Mehmet Şimşek oldu.

ERDOĞAN’IN WALL STREET ADAMI

ABD’nin ünlü basın kuruluşu Bloomberg de bu konuyu gündemine alarak, Türkiye ekonomisinin yaşadığı zorlukları analiz ederken, ekonominin başına getirilen Mehmet Şimşek için ‘’Erdoğan’ın Wall Street’teki adamı silinmiş kasaları doldurmak için geri döndü’’ başlıklı bir habere imza attı. Şimşek’in daha önce ABD’de Wall Street’te finans kuruluşlarında çalıştığı vurgulanırken, kasaların artık boş olduğu yazıldı.

Haberde Türk Lirasının geçtiğimiz yıl ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmesi, artan cari açık ve döviz rezervlerini tüketen bir Merkez Bankası ile Türkiye'nin yeniden dövize ihtiyacı olduğu, Erdoğan’ın da bunu artık kabul ettiği ve bu yüzden ekonominin başına Mehmet Şimşek’i getirdiğini’’ ifade etti.

Bloomberg bu analizi yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurettin Nebati ve Devlet Bahçeli'nin de Mehmet Şimşek hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu.

ERDOĞAN MEHMET ŞİMŞEK’İ DOLANDIRICILIKLA SUÇLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019’da bir mitingde kurucuları aralarında eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da bulunduğu İstanbul Şehir Üniversitesi yönetimini Halkbank’ı dolandırmaya çalışmakla suçladı.

Erdoğan konuşmasında, “Öksüz, yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor. Peki bu nasıl doğruluk? Peki yanında kim var? Yine bir başka isim o da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başka kim var? Mehmet Şimşek var.

Bitmedi ve bunlar Halk Bankası’nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası’ndan bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankasına ödemelerini yapmıyorlar. Tabii Halk Bankasına ödemelerini yapmayınca, banka da bu defa kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda Halk Bankasına olan borçları aklımda kaldığı kadarıyla 417 milyon noktasında" demişti.

''İNGİLİZ PASAPORTLU ADAM''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e bir eleştiri de Nurettin Nebati’den gelmişti. Nebati, Mehmet Şimşek’i “İngiliz vatandaşı bir maliyeci” olarak tanımlamış, kendisiyle kıyaslanmasına karşı ateş püskürmüştü.

Nebati, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken Şimşek'e yönelik ağır söylemlerde bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Sen kimsin ya, beni İngiliz vatandaşı bir maliyeci ile karşılaştıracaksın. Utanmadan sıkılmadan Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı'nı İngiliz pasaportlu bir adamla eşleştiriyorsun.” 28 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen bir programda yaptığı bu açıklamadan sonra Nebati, görevi Şimşek'e devrederken “hoş geldin” demek zorunda kalmıştı.

BAHÇELİ: ''KİRALIK ŞAHIS''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2015’te Ankara mitinginde Şimşek'in devlete alınan araçlar için ödenen paraya “çerez parası” demesine karşılık, “3 milyar 300 milyona eski parayla 3 katrilyon 300 trilyona çerez parası diyen bir kiralık şahıs Maliye Bakanlığı koltuğunu işgal etmektedir. Bir asgari ücretli 949 liraya mahkumken bütçenin binde 7'sine çerez demek, hayasızlıktır” demişti.

Bahçeli, 7 Haziran 2015'teki seçimlere dikkat çekerek, “Tarihi hesaplaşma günü yaklaşıyor. Hırsızın 15 günü kaldı. Uğursuzun 15 günü kaldı. İşbirlikçinin 15 günü kaldı” diye konuşmuştu.