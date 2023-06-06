Ekonomiyi kim bu hale getirdi? Emre Ulaş yine taşı gediğine oturttu

"Ben ekonomistim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dolandırıcı" dediği Mehmet Şimşek'i göreve getirdi. Mizah ve gülmecenin ustası Emre Ulaş, Mehmet Şimşek'in çöken ekonominin başına getirilişini çizdi.

Yeni kabine dünya basınında da geniş yer bulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması "Ekonomi çökünce Erdoğan'ın 'dolandırıcı' dediği Mehmet Şimşek'i Ekonomi Bakanı yaptılar." şeklinde yorumlandı.

DOLANDIRICILIKLA SUÇLAMIŞTI

Erdoğan'ın ekonominin başına getirdiği Mehmet Şimşek için daha önce söylediği sözler de yeniden gündem oldu. Erdoğan, Şimşek'i Halk Bankası'nı dolandırmakla suçlamıştı.

Erdoğan, Şimşek için 2019 yılında yaptığı bir konuşmada, Mehmet Şimşek için çok büyük iddialarda bulunmuştu.

7 Aralık 2019 tarihli söz konusu konuşmasında Erdoğan, kapatılan Şehir Üniversitesi'yle ilgili tartışmalara ilişkin "Bu Şehir Üniversitesi meselenin özellikle bir siyasi ayağında bizim olduğumuz, bir siyasi ayağında da malum zatın olduğu söyleniyor. Şunu çok açık ve net söylemek durumundayım. Her şeyden önce Şehir Üniversitesinin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre, daha sonra malum zat Başbakan olunca bu tahsisi, Şehir Üniversitesine mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu ile tapu devri, mülkiyet devri yoktur, olmamıştır. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyor değil mi? Öksüz, yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor’’ demişti.

Erdoğan "malum zat" diye andığı Ahmet Davutoğlu ile birlikte eski başbakan yardımcıları Ali Babacan ve Mehmet Şimşek’e de yüklenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

‘’Peki bu nasıl doğruluk? Peki yanında kim var? Yine bir başka isim o da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. Başka kim var? O zaman Ulaştırma Bakanı olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun içinde olan Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü ya. Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu? Bunlar Halk Bank’ı da dolandırmaya çalışıyorlar."