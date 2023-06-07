Bakan Şimşek'in muhabire verdiği Kürtçe yanıt yeniden gündem oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'de yaptığı bir basın toplantısında kendisine İngilizce soru soran Kürt muhabire, Kürtçe yanıt verdiği video yeniden gündem oldu.

Bakan Şimşek'in muhabire verdiği Kürtçe yanıt yeniden gündem oldu

Seçimin ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getirilen Mehmet Şimşek 2016'da başbakan yardımcısı olduğu dönemde Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi'nin (SETA-DC) düzenlediği, "Insight Turkey: 5. Yıllık Konferansı - Türkiye'nin Dış Politikası" başlıklı programa konuşmacı olarak katıldı.

Sunum sonrası basın toplantısı düzenleyen Şimşek'e Kürdistan TV muhabiri bölgedeki gelişmeler ile Türk dış politikasına ilişkin bir soru soruyu İngilizce sordu.

Muhabire Kürtçe cevap veren Şimşek, kendisinin de Kürt bir aileden geldiğini hatırlattı.

O anlar Şimşek'in yeniden Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından sosyal medyada gündem oldu.

simsek.jpg

İlgili Haberler
Ünlü ekonomist açıkladı. “Mehmet Şimşek yakın çevresine 'görünenden daha büyük problem var’ demiş”
Pelikan Mehmet Şimşek’e karşı harekete geçti. Hilal Kaplan’ın yeni kocası zam eleştirisi yaptı
Mehmet Şimşek’in ekibi belli oldu. Dikkat çeken Merkez Bankası başkanı detayı
Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu'nun istifasının perde arkasını Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu'nun istifasının perde arkasını Turgay Beşyıldız yazdı
Dolar arttı mı? Dolar ne kadar kaç TL oldu? Keşfet
Dolar arttı mı? Dolar ne kadar kaç TL oldu?
Bulunmuş uzay araçları var. Eski istihbaratçı açıkladı Dünya
Bulunmuş uzay araçları var. Eski istihbaratçı açıkladı
Ukrayna: Herson bölgesinde selin yoğunluğu azalıyor Dünya
Ukrayna: Herson bölgesinde selin yoğunluğu azalıyor
Instagram'a sohbet robotu geliyor Teknoloji - Otomotiv
Instagram'a sohbet robotu geliyor
Defne Samyeli genç sevgilisi ile aşkını ilan etti. Yalanladığı aşk iddiasını kendi belgeledi Magazin
Defne Samyeli genç sevgilisi ile aşkını ilan etti. Yalanladığı aşk iddiasını kendi belgeledi
Sivasspor'da flaş ayrılık Spor
Sivasspor'da flaş ayrılık