Bakan Şimşek'in muhabire verdiği Kürtçe yanıt yeniden gündem oldu

Seçimin ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getirilen Mehmet Şimşek 2016'da başbakan yardımcısı olduğu dönemde Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi'nin (SETA-DC) düzenlediği, "Insight Turkey: 5. Yıllık Konferansı - Türkiye'nin Dış Politikası" başlıklı programa konuşmacı olarak katıldı.

Sunum sonrası basın toplantısı düzenleyen Şimşek'e Kürdistan TV muhabiri bölgedeki gelişmeler ile Türk dış politikasına ilişkin bir soru soruyu İngilizce sordu.

Muhabire Kürtçe cevap veren Şimşek, kendisinin de Kürt bir aileden geldiğini hatırlattı.

O anlar Şimşek'in yeniden Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından sosyal medyada gündem oldu.