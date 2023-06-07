Ekonominin dümenine geçen Mehmet Şimşek acil önceliği açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'de yemin ederek göreve başlamasının ardından Twitter hesabından İngilizce açıklama yaptı.

“ACİL ÖNCELİĞİMİZİ EKİBİMİZİ GÜÇLENDİRMEK”

Bakanlık görevi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Şimşek, "Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır" dedi.

"Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz" diyen Şimşek, "Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır" ifadelerini kullandı.

DAHA SONRA TÜRKÇE BİR MESAJ PAYLAŞTI

Mehmet Şimşek, İngilizce paylaşımının yaklaşık bir saat ardından Türkçe bir paylaşımda daha bulundu.

Şimşek Türkçe mesajında, “Bugün TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek görevimize başlamış bulunmaktayız, Allah utandırmasın.

Hükümetimizin üstesindesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız.

Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var.

Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz.

Saygılarımla…” ifadelerini kullandı.