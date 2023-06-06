Ünlü ekonomist açıkladı. “Mehmet Şimşek yakın çevresine 'görünenden daha büyük problem var’ demiş”

Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak açıklanan Mehmet Şimşek'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ekonomist Artunç Kocabalkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yakın çevresine ekonomide 'görünenden daha büyük' problem olduğunu söylediğini açıkladı.

Ünlü ekonomist açıkladı. “Mehmet Şimşek yakın çevresine 'görünenden daha büyük problem var’ demiş”

Erdoğan cumartesi günü Meclis’te yemin ederek resmi olarak göreve başlamasının ardından Çankaya Köşkü’nde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise Mehmet Şimşek atandı.

Yeni Bakan Şimşek devir teslim töreni ile görevi Nebati'den teslim aldı.

Şimşek, “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır” dedi, şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusu yaptı. Uzmanlar, ekonomideki tablo nedeniyle Şimşek’in işinin zor olduğu görüşünde.

"BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİYORUZ"

Son olarak bu tabloyu yorumlayan ekonomist Artunç Kocabalkan, ‘ekonomide yeni bir sayfa açılıyor’ düşüncesinin yanlış olduğunu söyledi.

Kocabalkan, "Doğrusu, bir sonraki sayfaya geçiyoruz ve o sayfa yeni falan değil. Türkiye’deki hiç bir temel sorun çözülmeyecek.

Enflasyon da kalıcı düşmeyecek çünkü rant ekonomisi enflasyon olmadan yaşayamaz! Olan yine sabit gelirliye olacak" dedi.

PROBLEM DAHA BÜYÜK!

Kocabalkan, YouTube’da kendi kanalındaki yayınında Şimşek’in bu durumun farkında olduğunu ve yakın çevresine görünenden daha büyük problem olduğunu söylediğini aktardı.

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