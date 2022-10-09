﻿Pakistan'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı

İslamabad'da bulunan Centaurus Alışveriş Merkezi'nde yangın çıktı. Alışveriş merkezinin 3. katında başlayan yangının ardından alevler üst katlarda bulunan dairelere sıçradı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Alevler arasında tahliyeler devam ederken, şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Dört katlı alışveriş merkezinde, 5 yıldızlı bir otel, 2 konut ve bir de şirket kulesinin bulunduğu açıklandı.
(Kaynak: İHA)
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