Afgan göçmen öpüşen çifte garip garip baktı

Kaçak göçmen sorunundan Türkiye kadar olmasa da Avrupa’da yıllardır etkileniyor. Suriyelilerin yanı sıra Afgan ve Pakistan’dan gelen kaçak göçmenler Avrupa şehirlerinde yaşamaya başladı.

İstanbul’de tacize varan görüntüleri sosyal medyada paylaşan kaçak göçmenler, Avrupa’da benzer paylaşımlar yapmaya başladı.

TikTok’ta paylaşılan görüntülerde sokakta öpüşen bir çiftin yanına giden Afgan göçmen, yakın mesafeden, öpüşen çiftleri garipseyip rahatsız edecek şekilde baktığı anları kayda aldı.

Kendisini kayda alan ve bu anları da sosyal medyada paylaşan Afgan genç, öpüşen çiftle dalga geçti.