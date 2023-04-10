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Afgan göçmen öpüşen çifte garip garip baktı

İstanbul’da tacize varan görüntüleri sosyal medyada paylaşan kaçak göçmenler, Avrupa’da benzer paylaşımlar yapmaya başladı. Afgan göçmenin öpüşen çifte garip garip bakması sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 08:44
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Öpüşen çifte garip garip baktı

Afgan göçmen öpüşen çifte garip garip baktı
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Kaçak göçmen sorunundan Türkiye kadar olmasa da Avrupa’da yıllardır etkileniyor. Suriyelilerin yanı sıra Afgan ve Pakistan’dan gelen kaçak göçmenler Avrupa şehirlerinde yaşamaya başladı. 

İstanbul’de tacize varan görüntüleri sosyal medyada paylaşan kaçak göçmenler, Avrupa’da benzer paylaşımlar yapmaya başladı. 

TikTok’ta paylaşılan görüntülerde sokakta öpüşen bir çiftin yanına giden Afgan göçmen, yakın mesafeden, öpüşen çiftleri garipseyip rahatsız edecek şekilde baktığı anları kayda aldı. 

Kendisini kayda alan ve bu anları da sosyal medyada paylaşan Afgan genç, öpüşen çiftle dalga geçti. 

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