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Erdoğan: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresinin uzatılmasını sağladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl koridoru anlaşması için her iki tarafla da yapılan görüşmeler sonunda 19 Mart’ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 18:46
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Erdoğan: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresinin uzatılmasını sağladık

Erdoğan: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresinin uzatılmasını sağladık
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Gelibolu-Eceabat Yolu'nun açılış törenine katıldı. Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Deprem ve sel afetlerinin şehirlerimizde birlikte bütünleşerek ve yüreklerimizde açtığı yaraların üstesinden de yine devlet ve millet olarak yek vücut geleceğiz. Ölenleri ebedi aleme yolcu ettik. Şimdi bir yandan enkazları kaldırıyor bir yandan geçici barınma merkezlerinin hazırlıklarını sürdürüyor bir yandan da kalıcı konutların inşasına başladık. İnşallah bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmış, depremzede vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Tüm bunlarla beraber ülkemizi, her türlü afete ve tehdide karşı daha güçlü şekilde hazırlayacak çalışmaları da yürütüyoruz.

“DÜNYANIN YAŞADIĞI KRİZLERİN ÖNÜMÜZE ÇIKARDIĞI FIRSATLARI DEĞERLENDİREBİLMEMİZ İÇİN İHTİYACIMIZ OLAN TEK ŞEY, İSTİKRAR VE GÜVEN İKLİMİNE SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKMAKTIR”

Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey, istikrar ve güven iklimine sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Bunu başarırsak, Allah’ın izniyle hedeflerimize ulaşmamızı kimse engelleyemez.

“EKONOMİDEN DOĞAL AFETLERE TÜM BUNLARA, YAŞADIĞIMIZ HER SIKINTIDA ÇANAKKALE RUHUNU HATIRLIYOR, ORADAN ALDIĞIMIZ FEYZLE MÜCADELEMİZİ YÜRÜTÜYORUZ”

Ülke ve millet olarak bize, son dönemde karşılaştığımız sınamaların üstesinden gelme cesaretini ve azmini veren saiklerin başında Çanakkale Zaferi geliyor. Terörden sokak olaylarına, vesayetten darbe teşebbüslerine… Milletimizin iradesini gasp etmeye yönelik saldırılar karşısında verdiğimiz tüm mücadelelerde Çanakkale kahramanlarını örnek aldık. Bugün de ekonomiden doğal afetlere tüm bunlara, yaşadığımız her sıkıntıda Çanakkale ruhunu hatırlıyor, oradan aldığımız feyzle mücadelemizi yürütüyoruz.

“147 BUÇUK KİLOMETRELİK BU PROJENİN TAMAMLANAN 32 KİLOMETRESİNİ BUGÜN HİZMETE AÇIYORUZ”

Çanakkale’nin Avrupa yakasında tarihi yarımadaya ulaşımı kolaylaştıracak 47 buçuk kilometrelik bu projenin tamamlanan 32 kilometresini bugün hizmete açıyoruz. Yolla beraber biri 2560 kilometrelik, biri 644 metrelik, biri 1355 metrelik, biri 792 metrelik olmak üzere toplamda 5351 metre uzunluğunda dört tünelin de açılışını bugün yapıyoruz.

“KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI’NIN SÜRESİNİN UZATILMASINI SAĞLADIK”

Birleşmiş Milletlerle birlikte geçtiğimiz temmuz ayında imzalanmasını sağladığımız Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasıyla ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi Rusya ve Ukrayna’nın esir takaslarıyla birlikte savaştan sonraki en önemli uzlaşma konusu olan tahıl koridoru anlaşmasının süresi bugün itibariyle bitiyordu. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart’ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık. Bugüne kadar 800’den fazla gemiyle 25 milyon ton tahılın dünya piyasalarına sevkini sağlayan bu anlaşma küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahiptir. Anlaşmanın bir kez daha uzatılması konusunda gayretlerini esirgemeyen Rusya ve Ukrayna tarafları ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne teşekkür ediyorum.”

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