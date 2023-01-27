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Bodrum Göltürkbükü'nde ormanlık alanlar ranta açıldı. İşte imara açılan o yerler

Yedik yedik doymadık dediler. Ormanlık alan imara açıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Muğla’da Bodrum'un Göltürkbükü mahallesinde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Böylelikle Göltürkbükü'nde ormanlık alanlar ranta açılmış oldu.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 11:01
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Bodrum Göltürkbükü'nde ormanlık alanlar ranta açıldı

Bodrum Göltürkbükü'nde ormanlık alanlar ranta açıldı. İşte imara açılan o yerler
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Bodrum Göltürkbükü'nde ormanlık alanlar Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ranta açıldı.

Bölgenin ‘ranta açılacağını’ belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum bu kararlara teslim olmayacak ve şu anda Belediyemiz tarafından hazırlanmakta olan dava dilekçesiyle derhal yargı yoluna başvuracak." dedi.

Kararda orman sınırlarının dışına çıkarılan alanın iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre orman sınırlarına çıkarılan alan 117.96 metrekare.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras karar ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Yani paha biçilmez değerdeki yeşil alanlarımız bizim elimizden alınarak ranta açılacak ve karşılığında Orman Genel Müdürlüğü; bu yeşil alanlarımızın iki katından az olmayacak büyüklüklükteki başka hazine arazilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan teslim alarak sahibi olacak, biz Bodrumlular da buna boyun eğeceğiz öyle mi ? Hayır, kesinlikle boyun eğmeyeceğiz.

Bodrum’un geleceği olan yeşil alanlarını para uğruna yok etmeye kalkanlara buradan açıkça sesleniyorum.

Bodrum bu kararlara teslim olmayacak ve şu anda Belediyemiz tarafından hazırlanmakta olan dava dilekçesiyle derhal yargı yoluna başvuracak.

Bu güne kadar özelleştirme yoluyla para uğruna Bodrum’a yapılan kötülükler ve bu kötülüklerin maddi manevi tüm yükünün de Bodrum Belediyesi’nin sırtına yüklendiği yetmezmiş gibi halen özelleştirme adı altında yeşilimizin, denizimizin, tarihi eserlerimizin yok edilmesine karşı asla sessiz kalmayacağız ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız.

Doğduğumuz yeri gözlerimizin önünde öldürmeye, biz Bodrumlular var oldukça kimsenin gücü yetmeyecek.

Yetmediğini, Bodrum’u katletmeye kalkan kim olursa olsun, yargı önünde görecek.”

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M. T
27.01.2023 11:32
Yağmur İçin ormana gerek yok. Öyle çok tarikat hoca hacı , imam hatipçıkışlı ve okuyanı var ki hep birlikte dua eder üflerler yağmur değil tufan olur.  
 
1903 aşkı
27.01.2023 11:24
Altılı masanın beceriksizlikleri beni endişeye sevk edip, tam da oy tercihimi değiştirmeyi düşünmeye başladığım bir an, bu tür haberler aklımı başıma getiriyor. Ne yapıyorsun, AKP ile olmaz diyorum.  
 
Yandaş avcısı
27.01.2023 11:19
Göltürkbükü Türkiye'nin en değerli arazilerin olduğu bir bölge. Yani rant muazzam. AKP bu rantı kaçırır mı. Ağaçlar kesilmiş, betonlar dökülmüş, güzelim tabiat yerle bir edilmiş, AKP ye ne gam.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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