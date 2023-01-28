Ziraat Bankası'nın görevi midir otel kredisi vermek. AKP'li isim otel inşaatı kredisini ödemedi

AKP’li Bayramoğlu ve ortaklarının kamu arazisine Ziraat Bankası kredisiyle inşa ettirdiği otel, kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesinin son örneği oldu. Banka, değeri 300 milyon TL’yi geçen oteli 94 milyon TL’ye satışa çıkarttı.

Birgün Gazetesi'nden Nurcan Gökdemir'in haberine göre, AKP eski Milletvekili ve MÜSİAD eski Genel Başkanı Ali Bayramoğlu ile ortakları Özcan Sümer ve Yasemin Suyabatmaz, otel inşaatı için Ziraat Bankası’ndan aldıkları krediyi ödemediler, banka borca karşılık oteli devraldı ve maliyetinin çok altında satışa çıkarttı.

BANKA KREDİSİ İLE İNŞA EDİLDİ

Rize’nin İyidere ilçesinde deniz doldurularak inşa edilen otelin hikayesi yeni bir kamu zararı örneği oluşturdu. Denizi doldurma harcamalarının da belediye tarafından yapıldığı gündeme gelen Babillon Oteli, kamu arazisi üzerine banka kredisi ile inşa edildi. Bayramoğlu ile ortaklarının oteli 2016 yılında hizmete girdi.

KREDİ BORCU ÖDENMEDİ

2016’ya kadar 39 milyon TL kredi aktarılan şirketin otelinin 40 milyon TL'ye mal olduğu açıklandı. Ancak geçtiğimiz yıl 64 milyon TL olarak hesaplanan kredi borcu ödenmediği için otel Ziraat Bankası’na devredildi. 280 yatak kapasiteli, 114 odası, 1000 kişi kapasiteli üç ayrı toplantı salonu ve özel plajı bulunan tesis, kamu arazisi üzerine yapıldığı için üzerindeki taşınmazlar 2046 yılına kadar satışa çıkartıldı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ihaleden sonuç alınamadığı için şubat ayında yeni bir ihale yapılacağı öğrenildi.

OTEL DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA SATIŞA ÇIKTI

Geri ödemesindeki sorunlar nedeniyle kredisi birkaç kez yapılandırılan, ancak yine de ödeme yapılmadığı için Ziraat Bankası’na devredilen otelin üst hakkı 2022 yılı Şubat ayında 44 milyon TL bedelle 2046’ya kadar ihaleye çıkarıldı, o ihalede alıcı çıkmadı. Bu yıl yeniden değerleme yapılarak açılış fiyatı 94 milyon TL olarak belirlenip yeniden ihaleye çıkartıldı. Bugünkü kur hesabıyla 300 milyon TL’nin üzerinde bir maliyeti olan otel, değerinin çok altına yeni sahibini bekliyor. Bu arada Ziraat Bankası, özel şirketlerden hizmet alarak tesisi işletmeye çalışıyor. Otelin 5-6 milyon TL’lik tadilat ihtiyacı olduğu, otelin üst kullanım hakkını almak için Rizeli bazı iş insanlarının ‘yüksek’ yerlerden onay almaya çalıştığı belirtiliyor.

"KAMU ZARARININ HESABI SORULMALI"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, otelin muvazaalı bir işlem sonucu bankaya devredildiğini iddia etti. Bankanın kredisini tahsil etmeye çalışmak yerine şirket sahipleri ile muvazaalı bir işlem yaparak oteli devraldığını kaydeden Bekaroğlu, ortaya çıkan kamu zararının hesabının sorulması gerektiğini söyledi.

Bekaroğlu, önümüzdeki günlerde yapılacak satış sonucu tesisin kime verileceğini takip ettiklerini, aynı kişilere verileceği yönünde iddialar olduğunu da ifade etti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY SORULARA SESSİZ KALDI

Tesis ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle hazırladığı soru önergesi yanıtsız kalan Bekaroğlu, şu sorulara yanıt istedi:

-Bu otelin yapımı için hangi tarihte Ziraat Bankasından ne kadar kredi alınmıştır? Bu krediler usulüne uygun olarak mı verilmiştir? Kredi için gerekli teminat ve diğer garantiler alınmış mıdır?

-Alınan kredi için hangi tarihlerde ne kadar tutarda geri ödeme yapılmıştır?

-Bu otel için devlet imkânlarının kullanılmasında ve bu tartışmalı kredinin verilmesinde, otelin sahiplerinin eski AKP Milletvekili Ali Bayramoğlu ve diğer AKP'liler olmasının payı var mıdır? Bu kredinin verilmesi için Ziraat Bankası yöneticilerine siyasi baskı yapıldığı iddiaları doğru mudur?

-Ziraat Bankası otele niçin el koymuştur? Bunun nedeni sadece 64 milyon TL’lik kredi borcu mudur, başka nedenleri veya daha yüksek miktarda kredi borcu söz konusu mudur?

-Söz konusu tesisin Ziraat Bankasınca devralınması ile ilgili olarak Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verilmiş midir? Cumhurbaşkanı’nın bu konuda herhangi bir talimatları olmuş mudur?

-Ziraat Bankası, geri dönmeyen kredi alacağının takibini yapmak yerine niçin otelin üst kullanım hakkı karşılığında alacağından vazgeçmiştir?

-Rize kamuoyunda, Ziraat Bankasının otel sahipleriyle muvazaalı işlem yaptığı ve otelin kullanım hakkının yine aynı kişilere verileceği şeklinde iddialar gündeme gelmektedir. Bu iddialar doğru mudur?

(Otel Rize’nin İyidere ilçesinde deniz doldurularak inşa edilmişti.)