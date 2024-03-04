TFF'ye isyan etti. Gözünü kaybetme riski olan Uğur Demirok instagram'dan hakkını arıyor

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TFF'ye isyan etti. Gözünü kaybetme riski olan Uğur Demirok instagram'dan hakkını arıyor
Bodrumspor deplasmanında çıkan olaylar nedeniyle gözüne yabancı madde gelen Eyüpspor'lu Uğur Demirok adeta isyan etti.

TFF 1. Lig'de cumartesi günü oynanan ve olaylarla gündeme gelen Bodrumspor - Eyüpspor maçının sonrasında Eyüpspor'dan Uğur Demirok bir açıklama yaptı.

Maç sırasında yaşanan olaylar nedeniyle taraftarların attığı maddelerden biri gözüne gelen ve hastaneye sevk edilen Uğur Demirok, retinasında yırtık olduğunu, antrenmanlara ve maçlara ne zaman döneceğinin belli olmadığını açıkladı.

Uğur Demirok, ayrıca yaşanan olaylar için federasyona seslendi.

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35 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İnsan sağlığı her şeyin önündedir diye düşünüyorum. Retinada yırtık var. Bu sabah lazerle tedavi edildi ama kanama yüzünden istediğimiz yere yapılamadı. Çarşamba günü tekrar kontrol edilecek ve bir daha denenecek. Eğer olmazsa ameliyat olmam gerekecek. Kimse bu olayı konuşmuyor ve basit bir şeymiş gibi gösteriyor. Antrenmanlara ve müsabakalara tekrar ne zaman başlayacağım şuan belli değil. Tüm yetkili kurumları göreve çağırıyorum özellikle federasyon lütfen!!!

Uğur Demirok, bu paylaşımında federasyonun resmi hesabını da belirtti.

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