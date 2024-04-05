NBA'den Bodrum'a geldi

Kaynak: AA
NBA'den Bodrum'a geldi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, NBA G League'den ABD'li oyuncu Miles Norris'i transfer etti.

Bosna Hersekli oyuncusu Amar Alibegovic'i İtalya 2. Lig ekiplerinden Trapani'ye gönderen Çağdaş Bodrumspor, Amerikan Basketbol Ligi Gelişim Ligi (NBA G League) oyuncularından 24 yaşındaki Miles Norris'i kadrosuna dahil etti.

2023'te UC Santa Barbara'dan mezun olan 2,01 metre boyundaki Miles Norris, bu sezon NBA G-League'de College Park Skyhawks formasıyla 29 maçta 12,7 sayı, 5,6 ribaunt ve 1,4 asist ortalamaları tutturdu.

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Takımın genel menajeri Onur Aksoy, basın mensuplarına, yaptıkları transferden beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

HEDEF BÜYÜK

Amar Alibegovic'in İtalya'ya gitmesinin ardından güçlü ve potansiyeli yüksek bir oyuncu arayışına girdiklerini belirten Aksoy, "24 yaşındaki Miles Norris ile sezon sonuna kadar sürecek olan bir anlaşmayı imzaladık. Son haftalarda son dakikalarda kaybettiğimiz maçlar sonrasında hatalarımızdan ders alıp, sezon sonuna kadar maç kaybetmeden ilerlemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Çağdaş Bodrumspor, 7 galibiyet ve 18 mağlubiyetle puan cetvelinin 15. sırasında bulunuyor.

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