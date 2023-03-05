Ligden çekilen Hatayspor'un stoperi Burak Öksüz'ün yeni takımı belli oldu

Depremler nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'da bir ayrılık daha yaşandı.

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Bodrumspor, Hatayspor'un stoperi Burak Öksüz'ü kadrosuna kattı.

Bodrumspor Kulübü yaptığı açıklamada, "Hoş Geldin Burak Öksüz. İlk yarı Atakaş Hatayspor forması giyen Burak Öksüz ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalanmıştır. Burak Öksüz'e formamız altında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Hatayspor’la 11 Süper Lig maçına çıkıp 1 de gol attı.