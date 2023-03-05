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Ligden çekilen Hatayspor'un stoperi Burak Öksüz'ün yeni takımı belli oldu

Ligden çekilen Hatayspor'un stoperi Burak Öksüz yeni takımıyla anlaştı

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 14:12
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Bodrumspor'dan flaş transfer

Ligden çekilen Hatayspor'un stoperi Burak Öksüz'ün yeni takımı belli oldu
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Depremler nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'da bir ayrılık daha yaşandı.

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Bodrumspor, Hatayspor'un stoperi Burak Öksüz'ü kadrosuna kattı.

Bodrumspor Kulübü yaptığı açıklamada, "Hoş Geldin Burak Öksüz. İlk yarı Atakaş Hatayspor forması giyen Burak Öksüz ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalanmıştır. Burak Öksüz'e formamız altında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Hatayspor’la 11 Süper Lig maçına çıkıp 1 de gol attı.

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