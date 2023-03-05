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Bodrum'u fırtına vurdu. Çatılar ve tenteler uçtu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerinin tente ve çatıları uçtu. 

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 22:17
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Bodrum'u fırtına vurdu. Çatılar ve tenteler uçtu

Bodrum'u fırtına vurdu. Çatılar ve tenteler uçtu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerinin tente ve çatıları uçtu. 

Bodrum'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, gün içerisinde etkisini arttırdı. İlçede sağanak ve fırtına etkili olurken, kısa süreli dolu yağdı. Gümüşlük'te yaşamı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinin tente ve çatıları uçtu. Öte yandan, fırtına anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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