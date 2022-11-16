Bodrum'da en ucuz kira küçük bir servet oldu kamu görevlileri birer birer tayin istiyor

"Seni doğuya sürdürürüm" bu sözü bir çok kez duymuşunuzdur ancak Kamu görevlileri için sürgün yeri adeta Bodrum oldu. Çünkü ilçeye yabancı dolar milyarderlerinin akın etmesinden sonra villalar malikaleneler dönüştü. O villalarını fiyatı 5 milyon euronun üzerine çıktı. Ev kiraları da artınca Kamu görevlileri için Bodrum cennet bir ilçe olmaktan çıkıp, sürgün yerine dönüştü. Bodrum'a tayini çıkan hemşire, polis jandarma, doktor kısacası tüm kamu personeli kara kara düşünüyor. Ev bulmak bir yere ev bulunabilen kamu personelinin maaşının kiraya yetişmesi neredeyse imkansız. Bodrum'da en ucuz kira küçük bir servet. En ucuz kira bile 10 bin liranın üzerinde.

EMLAKÇILARA GÖRE VİLLALARIN FİYATLARI UÇTU

Bodrum'un 25 yıllık emlak ve gayrimenkul piyasasının önemli isimlerinden Hasan Yokarlı Bodrum'un son bir iki yıldan beri dağının ve taşının da altın olduğunu belirterek "Bodrum bir fünya markası.Dolar milyarderleri özellikle Kuzey Batı bölgesi Torba-Yalıkavak arasındaki sahillerin ve tepeleri kapattılar" dedi. Peki buraları kapış kapış satın alanlar kim. Cevap belli; Rus, Kazak, Azerbaycanlı ve Iraklı milyarderlerle birlikte Alman ve İngilizler. Torba, Göltürkbükü,Gündoğan,Yalıkavak sahili ve tepelerdeki villaları milyonlarca euroya satın aldılar ve o villaları malikanelere çevirdiler" dedi





Bodrumlu emlakçı Hasan Yokarlı çok ilginç noktalara dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü

"Bodrum'un kuzey bölgesinde yabancılara gayrimenkul satış yasağı olmadığından Rus,Kazak,Azerbeycan İran,Ukrayna,Irak ve Alman,İngiliz zenginler turizm cennetini mesken tuttu. Bodrum ultra zengin dolar milyarderlerin dinlenme yeri oldu ".

ARSA DA YOK

Bodrum da sahillerde boş yer kalmadı o nedenle deniz manzaralı tepelerde kapışıldı.Buralara da büyük malikaneler yapılıyor.

Arsa da kalmadı imarlı arsaların Bir dönümü 20-25 milyon lira .Deniz kenarında ise metre karesi1-2 bin dolara satılıyor

Kışın emlak piyasası durgun geçiyor.

HALKIN YAŞAMI ZORLAŞTI

Bodrum daki konut ve arsalardaki büyük fiyat artışları şehirde yaşamıda oldukça zorlaştırdı .İki artı bir evler 5 milyon liradan başlıyor .

En ucuz kira 8-10 bin lira.Hayat pahalılığından halk geçim sıkıntısı çekiyor .Bu nedenle hastanelerde doktor,hemşire bulunamıyor.Kamu görevlileri öğretmen,polis,memur oturacak ev bulamıyor .Bazı kamu görevlileri Bodrum dan tayinini istiyor.Bunedenle hizmetler aksıyor. Bahçıvan ve ev temizleyecek elaman bulunmuyor .Şehirde hizmet alınamayacak duruma gelmemesi için devlet ve yerel yönetim birlikte çözüm bulmalı.Kamu görevilleri için ucuz fiyata satılık ve kiralık konut yapılması gerekiyor.Bu sağlanmazsa halkın durumu daha da kötüye gider"

Kısacası Bodrum'a tayini çıkan kamu görevlileri "yandım anam" türküsü çalıyor. Bir an önce tayin istiyor. Hal böyle olunca dan dünyanın cazibe merkezi olan Bodrum'da hizmetler aksıyor.