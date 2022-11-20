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Ev almak isteyenler dikkat. Gerçeği sosyal medyadan öğrendi

Ankara'da ev almak isteyen bir kişinin başına beklenmedik bir olay geldi. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 13:28
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Ev almak isteyenler dikkat. Gerçeği sosyal medyadan öğrendi

Ev almak isteyenler dikkat. Gerçeği sosyal medyadan öğrendi
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Her şey Ankara'da yaşayan bir kişinin Gölbaşı'nda bir evi beğenmesiyle başladı. İlanda 650 bin TL'ye olan evi emlakçıyla gezdi. 

35 bin TL'yi emlakçıya gönderen alıcı, evin tapu örneği fotoğrafını buldu. İlk dikkatini çeken ise tapudaki fotoğraftı. 

Sosyal medyada ev sahibinin ismini aratınca büyük bir şok yaşadı. Kiracı olarak gösterilen kişinin mal sahibi olduğu ortaya çıktı. 

Ev sahibiyle görüşen alıcı, evin satış fiyatının 600 bin TL olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

İDDİALARI REDDETTİ

Show Haber'in haberine göre; ev sahibinin o emlakçılar aracılığıyla evi satmaktan vazgeçtiği belirtilirken, iddiaların hedefindeki emlakçı suçlamaları reddetti. 

Emlakçı, kendilerini aradan çıkartmak için alıcının direkt ev sahibin bulmaya çalıştığını ifade etti. Şimdi süreç yargıda devam edecek.

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TEOMAN ÖKMEN
20.11.2022 14:27
Ahlaksızlık, dolandırıcılık, üçkağıtçılık diz boyu, kendimizi koruyabilmek için artık paranoyak olduk vallahi  
 
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