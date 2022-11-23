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Kandilli Düzce Depreminin raporunu açıkladı tsunami uyarısını iptal etti

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Düzce'de meydana gelen depremle ilgili tusunami uyarısını kendilerinin yaptığını ancak iptal ettiklerini söyledi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 09:32
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Kandilli Rasathanesi Düzce Depreminin raporunu açıkladı tsunami uyarısını iptal etti

Kandilli Düzce Depreminin raporunu açıkladı tsunami uyarısını iptal etti
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Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Düzce'de 04.08 sıralarında meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Enstitü tarafından hazırlanan detaylı raporu paylaşan Prof. Özener, Düzce depreminin büyüklüğünün 6.0 olarak revize edildiğini de söyledi.

Prof. Özener'in sosyal medya hesabından da paylaştığı enstitü tarafından hazırlanan Düzce depremi raporunda şu ifadeler yer aldı:

"23 Kasım 2022 Tarihinde Sarıdere-Gölyaka-Düzce (40.8175 K 30.9868 D) merkez üssünde yerel saat ile 04:08’de aletsel büyüklüğü Ml=6.0 (Mw=6.0) olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 10.6 km civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ili ve ilçeleri ili başta olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde hissedilmiştir."

"23 Kasım 2022 tarihinde Sarıdere-Gölyaka-Düzce (40.8175 K 30.9868 D) merkez üssünde yerel saat ile 04:08’de aletsel büyüklüğü Ml=6.0 (Mws=6.0) olan depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Uyarı mesajı eki olarak gönderilmiş olan haritalar ekte sunulmuştur. TSI 06:46 itibarı ile tsunami uyarısının iptal edildiğine dair son mesaj yayınlanmıştır.

Aletsel Dönemde (M.S. 1900-2021; büyüklüğü M>4.0 KRDAE Deprem Katalogu) il sınırları içerisinde meydana gelen önemli depremlerin büyüklükleri M=7.0-7.9 arasındadır. Tabloda da görüleceği gibi büyüklüğü M≥6.0 olan depremler, Düzce il sınırları içerisinde güney-güneybatıdadan geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerindeki komşu il sınırları içerisinde (Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kastamonu, Çankırı) meydana gelmiş depremlerdir. İl merkezine en yakın deprem 11 km. uzaklıkta olan 1999 Uğur-Düzce depremidir.

Merkezimiz tarafından yapılan hızlı fay düzlemi çözümü, depremin doğrultu atımlı bir faylanma ile meydana geldiğini ortaya koymaktadır.

Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olması depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır.

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Hakan Özmen
23.11.2022 09:36
Uyarı zaten biraz saçma olmuş 6 şiddetindeki bir depremde tsunami olmaz  
 
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