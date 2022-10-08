Otomobil ormanlık alana uçtu: 4 yaralı

Bolu’nun Gerede ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gerede ilçesi D750 Karayolu Aktaş mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Emrah S. idaresindeki 40 KH 986 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ormanlık alana uçtu. Ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü ile yolcular Yonca, Poyraz ve Sıla S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan aile itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı tedavileri için Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)