Rusya'yı karıştıracak iddia: 4 Putin var, 3'ü estetik ameliyatla Putin'e benzetilen dublörler... Asıl soru, gerçek Putin'in hala var olup olmadığı

Rusya lideri Vladimir Putin'in, dublör kullandığı iddiası yeniden gündeme geldi... Ukrayna askeri istihbarat başkanı Tümgeneral Kyrylo Budanov, Putin'in uzun zamandır özel durumlar için kullandığı iki dublörü olduğunu fakat Rus lidere benzeyen bu dublörlerin kullanımının artık yaygın bir uygulama olduğunu ifade etti. Hali hazırda kullanılmakta olan üç kişi olduğunu bildiklerini kaydeden Budanov, bunlar dışında başka kaç tane dublör olduğunun bilinmediğini açıkladı.

Tüm dublörlerin Putin'e benzemek için estetik ameliyat olduklarını söyleyen Budanov, "Onları ele veren tek şey boyları. Videolarda ve resimlerde ayırt edilebilir. Ayrıca jest ve mimikleri, beden dilleri ve kulak memeleri de ayırt edilebilir çünkü bunlar her insan için benzersizdir." ifadelerini kullandı.

SPEKÜLASYONLARI ALEVLENDİRDİ

Vladimir Putin'in nerede olduğu, fiziksel ve ruhsal sağlığı gibi konular üzerine hali hazırda birçok spekülasyon mevcutken, Budanov'un "Asıl soru, gerçek Putin'in hala var olup olmadığı" bir söylemde bulunması, Rus devlet adamı hakkındaki gizemi alevlendirdi.