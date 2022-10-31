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  • Rusya'yı karıştıracak iddia: 4 Putin var, 3'ü estetik ameliyatla Putin'e benzetilen dublörler... Asıl soru, gerçek Puti

Rusya'yı karıştıracak iddia: 4 Putin var, 3'ü estetik ameliyatla Putin'e benzetilen dublörler... Asıl soru, gerçek Putin'in hala var olup olmadığı

Ukrayna askeri istihbarat şefinin Rusya Devlet Başkanı Puitin hakkındaki açıklaması herkesi şaşırttı. Putin'in şu anda kendisine benzemek için estetik operasyon geçirmiş en az üç dublör kullandığını söyleyen Tümgeneral Kyrylo Budanov, "Asıl soru, gerçek Putin'in hala var olup olmadığı" dedi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 10:45
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Bomba iddia. 4 Putin var, 3'ü estetik ameliyatla Putin'e benzetildi. Asıl soru, gerçek Putin'in hala var olup olmadığı

Rusya'yı karıştıracak iddia: 4 Putin var, 3'ü estetik ameliyatla Putin'e benzetilen dublörler... Asıl soru, gerçek Putin'in hala var olup olmadığı
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Rusya lideri Vladimir Putin'in, dublör kullandığı iddiası yeniden gündeme geldi...  Ukrayna askeri istihbarat başkanı Tümgeneral Kyrylo Budanov, Putin'in uzun zamandır özel durumlar için kullandığı iki dublörü olduğunu fakat Rus lidere benzeyen bu dublörlerin kullanımının artık yaygın bir uygulama olduğunu ifade etti. Hali hazırda kullanılmakta olan üç kişi olduğunu bildiklerini kaydeden Budanov, bunlar dışında başka kaç tane dublör olduğunun bilinmediğini açıkladı.

Tüm dublörlerin Putin'e benzemek için estetik ameliyat olduklarını söyleyen Budanov, "Onları ele veren tek şey boyları. Videolarda ve resimlerde ayırt edilebilir. Ayrıca jest ve mimikleri, beden dilleri ve kulak memeleri de ayırt edilebilir çünkü bunlar her insan için benzersizdir." ifadelerini kullandı.

SPEKÜLASYONLARI ALEVLENDİRDİ

Vladimir Putin'in nerede olduğu, fiziksel ve ruhsal sağlığı gibi konular üzerine hali hazırda birçok spekülasyon mevcutken, Budanov'un "Asıl soru, gerçek Putin'in hala var olup olmadığı" bir söylemde bulunması, Rus devlet adamı hakkındaki gizemi alevlendirdi.

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vatandaş
31.10.2022 11:35
kaddafide dublör kullandı acaba ne oldu bilen varmı  
 
vatandaş
31.10.2022 11:17
helal biz 1 taneyle başa çıkamıyoruz :))))  
 
Uzay Fenercioğlu
31.10.2022 11:10
Fantom Kızılmaske çizgi romanından esinlenilmiş olabilir. Her markanın çakması olduğu bu gezegende, adamın çakması kimi şaşırtır ki.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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