Putin'in nükleer tehdidinin arkasındaki gizli silah ortaya çıktı. Pentagon üst düzey yetkilisi açıkladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken İngiliz medyasından dikkat çekici bir iddia geldi.

Financial Times'a yazan Pentagon'da ABD Savunma Bakanı eski yardımcı asistanı olarak görev yapan ve ABD Özel Kuvvetler'de yer alan Roger Pardo-Maurer, Rusya'nın son dönemde iyice gündeme getirdiği nükleer silah açıklamalarını değerlendirdi.

"PUTİN'İN KULLANMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ GİZLİ SİLAH EMP"

Pardo-Maurer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tehditlerinin arkasında "elektromanyetik titreşim saldırısı" olduğunu öne sürdü. Ukrayna'ya bu sistemlerle böyle bir saldırı durumunda Kiev'in bütün bilgi savaşı sistemlerinin hasar görebileceği belirtildi. Makalede ABD'li isim, "Şu zamana kadar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditlerinde geleneksel nükleer silahlara gönderme yapıldı. Fakat Vladimir Putin'in kullanmayı düşündüğü bir başka silah daha var, taktiksel elektromanyetik titreşim saldırısı yani EMP" dedi.

"BİLGİSAYARLARI, RADYOLARI HATTA TRAFİK IŞIKLARINI BİLE ETKİLER"

Bu silahların güçlü bir enerji dalgası yaratarak kısa dalga elektrik sistemlerine hasar verdiğini söyleyen Pardo-Maurer, "Böyle bir saldırı bilgisayarlar, jeneratörler, uydular, radyolar, radar alıcıları ve hatta trafik ışıklarını bile etkiler" dedi. Pardo Maurer, Rusya'nın silahı kullanması durumunda hem askeri hem de sivil altyapı sistemlerinin büyük hasar görebileceğini dile getirdi.

"ÇOK DAHA BÜYÜK TAHRİBATA SEBEP OLUR"

Rusya devlet televizyonlarına çıkan Rus yetkililerin canlı yayında bu tür silahların nasıl kullanılabileceğine yönelik açıklamalar yaptığına dikkat çeken ve Baltık Denizi üzerinden bu silahların kullanılabileceğinin sinyalini verdiğini söyleyen ABD'li yetkili, taktiksel nükleer silahların etkisinin daha düşük olacağını ve elektromanyetik nükleer silahların çok daha büyük bir tahribata sebep olabileceğini söyledi.

"ELEKTRİK DEVRELERİNİ KALICI OLARAK ETKİSİZ HALE GETİREBİLİR"

Rysya'nın hipersonik Zircon seyir füzeleriyle bu tür silahların kullanılabileceği belirtilirken, "Bunlar herhangi bir binayı yıkmaz ya da kimseyi öldürmez. Fakat kalıcı olarak elektrik devrelerini etkisiz hale getirebilir" ifadesi de yer aldı. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya gönderdiği bütün savunma sistemleri, drone ve benzeri araçların elektrik sistemleri olduğunu hatırlatan Pardo-Maurer, "Elektromanyetik etkileri uyduların yüzde 90'ını 3 ay boyunca kullanılamaz hale getirebilir" derken Ukrayna'daki Rus askerlerinin de bundan etkilenebileceğine dikkat çekti.